A Villa Manin in partenza la 22ma edizione di Sapori Pro Loco

Al via la 22ma edizione di Sapori Pro Loco la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Sabato 17 maggio gli stand apriranno a mezzogiorno e rimarranno aperti no stop fino a notte. Domenica 18 maggio apertura alle 10 e anche in questo caso le cucine rimarranno aperte fino a notte.

Sabato 17 maggio ci sarà anche l’inaugurazione ufficiale. Appuntamento con le autorità e il taglio del nastro alle 18 nello spazio incontri dell’area “Io sono Friuli Venezia Giulia” (realizzata con il supporto della Regione, attraverso l’assessorato alle Attività produttive e Turismo e PromoTurismoFVG) con anche le coreografie, i costumi, i balli e le musiche dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG e alla presenza delle artigiane dello Scus della Pro Loco del Rojale APS. L’inaugurazione sarà in diretta su Telefriuli.

Ecco tutti i sapori che si potranno degustare grazie all’impegno di 24 Pro Loco con oltre 60 specialità.

Pro Loco Pro Glemona – Gemona del Friuli

Tra le proposte di questa Pro Loco spiccano gli gnocchi di polenta con crema di formaggio e salsiccia, un ricco tris di frico (classico alle patate, friabile e nella variante Siribiti, cioè frico al pomodoro) e il tradizionale tiramisù.

Vini in abbinamento: Prosecco Rio Rai, Ribolla Gialla, Traminer Aromatico, Merlot.

Pro Loco Villa Vicentina – Fiumicello Villa Vicentina

Un menù raffinato che valorizza prodotti locali come la crespella con radicchio Rosa dell’Isonzo® e ricotta spolverata con Montasio, il salame cotto nell’aceto con cipolla stufata ed elisir balsamico di Refosco accompagnati da polenta, e una dolce omelette alla marmellata di pesche di Fiumicello.

Vini in abbinamento: Prosecco, Ribolla Gialla, Franconia, Refosco dal Peduncolo Rosso.

Pro Loco Sauris – Zahre

Immancabili le eccellenze di Sauris: vassoio di prosciutto crudo IGP e speck, formaggi locali (formaggio vaccino “Sentieri”, formaggio caprino “Bianco Sauris” accompagnato da salsa senapata ai frutti di bosco di Sauris – Zahre) e cuori dolci ai frutti di bosco.

Birra artigianale: APA, Canapa, Zahre Ale (bassa gradazione alcolica).

Pro Loco Passariano – Codroipo

Protagonista il cinghiale, con crostini con mortadella di cinghiale e salame di cinghiale, tagliatelle fresche all’uovo al ragù di cinghiale e gulash di cinghiale con patate.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla, Friulano, Cabernet, Merlot.

Pro Loco Vileuàrbe – Basiliano

Sapori di mare con i panciotti ripieni di cappesante e gamberi conditi con sugo vegetale, l’insalata di polpo e un delicato dessert: mousse di ricotta di pecora con fragole e menta fresca.

Vini in abbinamento: Prosecco, Friulano, Pinot Bianco, Cabernet Franc.

Pro Loco Bressa – Campoformido

Specialità friulane rivisitate come il toç in braide agli asparagi, tortino di polenta con ragù di coniglio e Montasio, e il simpatico dolce “Porca Pera!”.

Vini in abbinamento: Moscato Giallo, Tinaja Bianco, Tinaja Merlot

Pro Loco Flaibano

Il protagonista è il frico, in tre varianti: classico, alle erbe e piccante, tutti accompagnati da polenta. I prodotti cucinati sono senza glutine

Vini in abbinamento: Chardonnay, Ribolla Gialla, Cabernet, Merlot.

Pro Loco San Daniele – San Daniele del Friuli

Imperdibili i tortellini al Prosciutto Crudo di San Daniele con crumble di prosciutto crudo, crema al latte e semi di papavero, il vassoio di prosciutto “Profumo di San Daniele” (vassoio di Prosciutto Crudo di San Daniele accompagnato con grissini croccanti), e l’arista di maiale al forno su misticanza, guarnita con pomodorini.

Vini in abbinamento: Friulano, Ribolla Gialla, Traminer Aromatico, Cabernet.

Pro Loco Morsano al Tagliamento

Tutto il sapore dell’oca con gnocchi al ragù d’oca, bocconcini in umido con polenta e affettati misti d’oca.

Vini in abbinamento: Prosecco, Cabernet Franc, Malbech.

Pro Loco Pantianicco – Mereto di Tomba

Un trionfo della mela: Pomella® (frittella di mela), strudel, sfogliatina, sorbetto.

Bevande in abbinamento: Verduzzo, succo di mela, sidro di mela.

Nuova Pro Loco Tolmezzo

Tradizione carnica con i Cjarsons salati e dolci, lo spezzatino di cervo con polenta e lo strudel di mele.

Vini in abbinamento: Friulano, Cabernet.

Pro Loco Castelnovo del Friuli & Pro Loco Val d’Arzino – Anduins

Sapori intensi: cuore d’asìno su fonduta di formaggio Frant e guanciale croccante, bocconcini di Montasio e speck, pollo alla “ciocja”, Meladolce.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumantizzata, Pinot Grigio, Cabernet Franc, Merlot.

Pro Loco Zompicchia – Codroipo

Ricette a base di “sclopit”: orzotto, frico primavera con polenta, stinco con polenta.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla, Chardonnay, Friulano, Refosco.

Pro Loco Poç da l’Agnul – Pozzo di Codroipo

Proposte di carne e pesce: tagliatelle al sugo di capriolo o al sugo di trota, spezzatino di cervo con polenta.

Vini in abbinamento: Friulano, Cabernet Franc, Merlot.

Pro Loco Valle di Soffumbergo – Faedis

Originali e gustose: crespella con formaggio caprino, speck e castagne, il “Soffumburger” (panino con hamburger e Montasio di Pezzata Rossa, pomodoro, lattuga, cipolla e patate rustiche), filetto di maiale con castagne e patate rustiche , torta paradiso con crema di castagne.

Vini in abbinamento: Friulano, Cabernet Franc, Refosco di Faedis, Verduzzo friulano.

Pro Loco Precenicco

Specialità ittiche: alici marinate, sarde in saôr, sarde fritte con polenta.

Vini in abbinamento: Prosecco spumante, Ribolla Gialla spumante, Friulano, Cabernet Franc.

Pro Loco Pravisdomini

Sapori rustici con leccalecca di frico, spiedo a legna (bocconcini di pollo, coppa e costa di maiale), arrosticini di maiale.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumantizzata, Tai, Cabernet Franc, Raboso frizzante.

Pro Loco Maniago

Tipicità delle Dolomiti friulane: gnocchi con pitina, porro e panna, Stratagliata di manzo su letto di rucola, Frittella di mele dei Magredi friulani (3 pezzi).

Vini in abbinamento: Prosecco, Ribolla Gialla spumantizzata, Merlot, Ucelùt IGP

Pro Loco Ragogna

Proposte creative: Grissinone con prosciutto crudo di Ragogna, Ragognocco con cestino di frico, Meraviglie di Ragogna (“Mindricule”, misto di formaggi di Ragogna con miele, sottoli, crostino con patè vegetale e ricotta).

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumantizzata, Malvasia, Pinot Grigio, Merlot.

Pro Loco Manzano

Ricette aromatiche: crespelle alle erbe aromatiche del fiume Natisone, Prosciutto cotto nel pane su letto di misticanza aromatizzato con Asperum, gelato al fior di latte con Asperum.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumante Brut, Friulano, Sauvignon, Zamò Rosso.

Pro Loco Rivolto – Codroipo – Birroteca e Caffetteria Sapori Pro Loco

Un angolo dedicato alla birra artigianale del Friuli Venezia Giulia, ideale per ogni tipo di abbinamento.

Classici da bar: birra, Coca Cola, Fanta, caffè espresso o decaffeinato.

Pro Loco Buri & Pro Loco Bertiolo – Enoteca Regionale Sapori Pro Loco

Una selezione dei migliori vini friulani del Friuli Venezia Giulia.

Pietanze in accompagnamento: crostino con lardo di Sauris e miele, tagliere con Montasio e confettura di pere BIO, tagliere con soppressa di Sauris.