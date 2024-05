A2A presenta il Bilancio di Sostenibilità Territoriale per il Friuli Venezia Giulia

È stato presentato oggi da Lorenzo Giussani, Direttore Strategy & Growth di A2A, alla presenza di Vittorio Torbianelli, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, il Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Friuli Venezia Giulia che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2023 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. “Nel 2023, il valore complessivo generato dal Gruppo sul territorio ha raggiunto i 30 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. I significativi investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture e per la riconversione della Centrale di Monfalcone testimoniano l’impegno di A2A per la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia. – ha dichiarato Lorenzo Giussani, Direttore Strategy & Growth di A2A – Nei prossimi anni, con la realizzazione del più grande parco fotovoltaico del Nord Italia tra Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, forniremo ulteriore energia rinnovabile alla Regione, sostenendone il percorso di decarbonizzazione. Risultati positivi conseguiti anche grazie al dialogo e alla collaborazione con gli stakeholder locali.”

Nel 2023, il Gruppo ha distribuito 30 milioni di euro di valore economico sul territorio regionale, in aumento del 20% circa rispetto all’anno precedente, promuovendo anche attività di carattere sociale, culturale e ambientale. Una parte significativa di questo contributo è stata destinata al tessuto economico locale, con 10,7 milioni di euro – il 40% in più sul 2022 – di ordini ai fornitori, di cui il 71% micro o piccole imprese con meno di 50 dipendenti. Nello stesso anno, sono aumentati del 94% gli investimenti per le infrastrutture in Friuli Venezia Giulia, raggiungendo i 133 milioni di euro, di cui 116 milioni per il nuovo ciclo combinato di Monfalcone. Nel 2023, la Centrale ha concluso il periodo di massimizzazione della produzione, richiesto dal Gestore del Sistema Elettrico Nazionale per far fronte al fabbisogno di energia del Paese (con un calo della produzione termoelettrica del 53% rispetto al 2022) e sono state ottenute le autorizzazioni per la conversione in un impianto per la transizione energetica a ciclo combinato (CCGT) ad alta efficienza, con tecnologia che prevede l’utilizzo di idrogeno green. Inoltre, alla luce del recente provvedimento del MASE – Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, sono in fase di avvio le operazioni di dismissione dei Gruppi 1 e 2. A2A ha continuato a puntare sulla decarbonizzazione anche attraverso la produzione da fonti rinnovabili. Sono stati avviati i lavori per la costruzione del Parco fotovoltaico “Santo Stefano” in provincia di Udine, con una

capacità autorizzata di 59,1 MWp. Con il recente rilevamento del 70% di Parco Solare Friulano 2 (112,1 MWp di capacità autorizzata) il Gruppo realizzerà il principale polo fotovoltaico del Nord Italia. Gli impianti, che saranno completati tra il 2025 e il 2027, consentiranno di produrre oltre 210 GWh/anno, permettendo di servire 75mila famiglie equivalenti e di ridurre di 40 milioni di m3 il consumo di gas. Sempre per quanto concerne la generazione di energia green, la Centrale di Somplago ha prodotto 360 GWh, mentre quella di Ampezzo 107 GWh: in aumento del 71% circa rispetto al 2022. Grazie alla maggiore piovosità – in linea con la media storica stagionale – il valore della produzione idroelettrica è tornato ai livelli medi degli ultimi 8 anni e ha permesso di evitare 197 mila tonnellate di CO2 (+77% in confronto al 2022). A2A ha inoltre proseguito nello sviluppo della mobilità sostenibile: attraverso la propria rete di ricarica nella Regione, sono stati 166mila i chilometri coperti a emissioni zero. Infine, le attività del Gruppo hanno continuato a includere percorsi di formazione per il personale – quasi 4.000 le ore somministrate – e di educazione alla sostenibilità per la comunità territoriale. Il progetto “Futuro in Circolo” ha coinvolto 480 studenti in Friuli Venezia Giulia, mentre le visite al nucleo idroelettrico di Somplago hanno visto la partecipazione di oltre 1.400 persone tra studenti e docenti friulani.