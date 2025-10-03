A4, dopo i record estivi in arrivo 9 cantieri

Archiviata l’estate dei record, con quasi 21 milioni di veicoli transitati sulla rete (registrando un picco storico di oltre +8% a giugno), Autostrade Alto Adriatico riaccende i motori dei cantieri. La Concessionaria ha riavviato l’intensa attività di manutenzione per ripavimentare e ammodernare la rete autostradale.

Nel solo periodo autunnale, sono in programma nove cantieri per un investimento di 900 mila euro, che porterà alla realizzazione di oltre 57.600 metri quadri di nuove pavimentazioni.

Tra le tratte interessate figurano punti nevralgici della A4 (tra Meolo, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e Portogruaro) e della A28 (tra Pordenone, Sacile e Godega). Alcuni interventi sono già stati completati con successo nelle scorse notti, senza causare particolari disagi al traffico.

L’intervento più impegnativo, a causa della sua lunghezza di 2,2 chilometri e della necessità di risanamento profondo, riguarderà il tratto a tre corsie della A4 tra Meolo/Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Per questo cantiere si procederà senza soluzione di continuità, giorno e notte, con uno scambio di carreggiata previsto tra le 23:00 di sabato 4 e le 4:00 di giovedì 9. Verranno sempre garantite due corsie di marcia, evitando chiusure complete.

Inoltre, da lunedì 6 ottobre riprenderà anche il cantiere per la riqualificazione dello spartitraffico centrale tra Redipuglia e la barriera di Trieste/Lisert, lavori sospesi per agevolare il traffico estivo e far fronte all’emergenza della chiusura della superstrada slovena H4. Per questo intervento aggiuntivo sono stanziati 8,3 milioni di euro. Le carreggiate saranno ristrette (da 7,50 a 6,40 metri), ma anche in questo caso verranno garantite due corsie per senso di marcia per minimizzare i disagi.