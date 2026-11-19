Sono partiti oggi, con la posa della prima pietra del nuovo casello di San Stino di Livenza, i lavori per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4 Venezia-Trieste nel nuovo tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro. Si tratta – ha spiegato Autostrade Alto Adriatico – della più grande opera autostradale del Nordest, di portata strategica per il territorio.

Il progetto non prevede un ampliamento, ma la costruzione di una nuova autostrada. L’opera si estenderà per circa 25km, con un valore economico di 870 milioni. Durante i lavori, l’autostrada manterrà l’esercizio su due corsie ristrette per senso di marcia. Lungo il tracciato saranno demoliti e ricostruiti 9 ponti; previsto anche l’innalzamento della quota autostradale per garantire maggiore sicurezza idraulica. Saranno inoltre ricostruiti 12 sottopassi, oltre 50 attraversamenti idraulici e 3 cavalcavia. L’opera comprende anche l’adeguamento delle rampe dello svincolo di Cessalto.

Il nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza sorgerà circa 1,9 chilometri a est dell’attuale. La nuova struttura sarà potenziata con 3 porte di ingresso e 5 di uscita. L’intera opera è prevista entrare in esercizio entro 5 anni.

“Nonostante i forti investimenti di circa 1 miliardo nei prossimi 5 anni, ha affermato il presidente della concessionaria Marco Monaco, almeno fino al 2029 non aumenteremo il pedaggio, risultando così l’unica Concessionaria in Italia ad avere le tariffe inalterate da ben 11 anni”.