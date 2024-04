ABS, doppio certificato verso la neutralità carbonica

Nuovo fondamentale passaggio sul fronte ambientale per Acciaierie Bertoli Safau, divisione del Gruppo Danieli. L’azienda di Pozzuolo ha ricevuto dalla multinazionale di accreditamento “Rina”, l’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione per il calcolo della Carbon Footprint che stabilisce i requisiti per la quantificazione della misurazione delle emissioni di CO2 generate per chilogrammo di acciaio e l’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Neutralità Carbonica. Grazie a questo ABS potrà disporre dell’uso della piattaforma “Rina” per condividere con i clienti certificati e dichiarazioni di verifica digitali in real-time sull’impronta carbonica delle consegne fornite e di provvedere su richiesta alla compensazione di tale impronta.

Un importante traguardo, ottenuto durante la fiera “Wire & Tube” a Düsseldorf, che pone ABS tra le prime aziende del settore in grado di offrire ai propri clienti un alto grado di trasparenza e precisione sul mercato riguardo all’impronta carbonica dei prodotti in acciaio.

“Abbiamo di recente reso ufficiale il nostro piano di investimenti 2024-2030 da 572 milioni destinati alla riduzione dell’impatto carbonico, all’efficienza energetica, all’economia circolare – ha dichiarato Stefano Scolari, CEO di ABS Acciaierie. Così siamo in grado di offrire ai nostri Clienti una visione concreta di progetti di miglioramento in ambito sostenibilità”. GUARDA IL VIDEO