Nella seconda metà del 2028, all’ABS di Cargnacco, entrerà in funzione un forno di trattamento alimentato con idrogeno prodotto in stabilimento. Sarà adattato un forno già esistente. Il progetto per produrre idrogeno rinnovabile vale 7,2 milioni di euro e ha ottenuto dalla Regione un contributo di circa 6 milioni e mezzo, a valere su fondi statali.

Ai nostri microfoni Rolando Paolone, co-amministratore delegato di Danieli, ha descritto il progetto. “Un dimostratore che però non è solo uno show, ma è un impianto che andrà a produrre idrogeno grazie a pannelli fotovoltaici per alimentare un forno di trattamento. Questo impianto andrà in funzione verso la seconda metà del ’28 e avrà appunto la possibilità di usare idrogeno per alimentarlo con l’idrogeno”.

Con il caro energia, anche la siderurgia cerca alternative al gas naturale. Danieli offre da almeno cinque anni impianti in grado di usare l’idrogeno. Per portarli su scala industriale, secondo Paolone, il nodo è quello delle infrastrutture. “Quello che serve è generare infrastrutture che possono alimentare questi impianti che non devono emettere CO₂. Abbiamo visto che in questi 25 anni la Cina si è sviluppata in maniera incredibile. Nel 2000, quindi 25 anni fa, il mondo produceva circa un miliardo di tonnellate di acciaio, oggi ne produce due miliardi, ma la crescita è stata praticamente tutta in Cina. Come hanno fatto a farlo? La prima cosa che hanno costruito sono state le infrastrutture, dopodiché hanno cominciato a costruire fabbriche e quant’altro”.

Per produrre l’idrogeno nelle quantità richieste dalla siderurgia serve molta elettricità. Paolone indica la strada del nucleare. “Il modo per risolvere questi problemi lo vediamo in tutta Europa, lo vediamo nel mondo, si chiama energia nucleare. In Europa ci sono 167 centrali nucleari oggi, ne stanno costruendo 13. Chi è completamente fuori come nazione? L’Italia, l’Austria, la Germania e la Polonia. Ma la Polonia ne sta facendo tre in questo momento”.