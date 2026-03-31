Abs posa la prima pietra dell’acciaio green made in Italy

Nasce con un’anima verde il nuovo impianto da 400 milioni di Abs. Cerimonia della posa della prima pietra, a Cargnacco, dell’Hybrid Digital Green Plant. La linea di produzione di acciai speciali più avanzata d’Europa, che integra le dodici tecnologie più innovative firmate Danieli, sarà pronta entro la fine del 2027 e produrrà 730mila tonnellate all’anno di acciaio, portando la capacità complessiva da 1,4 a 2,1 milioni di tonnellate l’anno. L’impianto impiegherà 250 persone.

Si tratta di un unicum nel panorama siderurgico mondiale e del singolo investimento più importante nella storia del Gruppo Danieli, che continua a puntare sull’innovazione tecnologica come chiave per la competitività.

Int. Camilla Benedetti

Presidente ABS

L’investimento è stato supportato da Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea per gli investimenti. Attualmente il Gruppo Danieli ha oltre 100 progetti di sviluppo in corso, per oltre 800 milioni.