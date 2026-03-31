Nasce con un’anima verde il nuovo impianto da 400 milioni di Abs. Cerimonia della posa della prima pietra, a Cargnacco, dell’Hybrid Digital Green Plant. La linea di produzione di acciai speciali più avanzata d’Europa, che integra le dodici tecnologie più innovative firmate Danieli, sarà pronta entro la fine del 2027 e produrrà 730mila tonnellate all’anno di acciaio, portando la capacità complessiva da 1,4 a 2,1 milioni di tonnellate l’anno. L’impianto impiegherà 250 persone.
Si tratta di un unicum nel panorama siderurgico mondiale e del singolo investimento più importante nella storia del Gruppo Danieli, che continua a puntare sull’innovazione tecnologica come chiave per la competitività.
Int. Camilla Benedetti
Presidente ABS
L’investimento è stato supportato da Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea per gli investimenti. Attualmente il Gruppo Danieli ha oltre 100 progetti di sviluppo in corso, per oltre 800 milioni.
Abs posa la prima pietra dell’acciaio green made in Italy
Nasce con un’anima verde il nuovo impianto da 400 milioni di Abs. Cerimonia della posa della prima pietra, a Cargnacco, dell’Hybrid Digital Green Plant. La linea di produzione di acciai speciali più avanzata d’Europa, che integra le dodici tecnologie più innovative firmate Danieli, sarà pronta entro la fine del 2027 e produrrà 730mila tonnellate all’anno di acciaio, portando la capacità complessiva da 1,4 a 2,1 milioni di tonnellate l’anno. L’impianto impiegherà 250 persone.