Abs, lavoratori in agitazione per una telecamera nascosta. L’azienda: una tutela contro i furti

Stato di agitazione permanente all’Abs, azienda siderurgica di Cargnacco di Pozzuolo che occupa 1.300 dipendenti. A proclamarlo le segreterie provinciali dei sindacati metalmeccanici di Udine e le Rsu, che in una nota hanno motivato la decisione con il ritrovamento di una telecamera nascosta durante una operazione di manutenzione. “Funzionante e dotato di Sim – scrivono i sindacati – il dispositivo si trovava all’interno di una scatola. Un episodio gravissimo con il rischio di un reale controllo dei lavoratori” – si legge ancora nella nota firmata dai segretari territoriali David Bassi (Fiom-Cgil), Francesco Barbaro (Fim-Cisl) e Giorgio Spelat (Uilm-Uil), i quali riferiscono di aver presentato denuncia ai Carabinieri.

L’azienda ha risposto attraverso una nota, precisando “che si tratta di attività a tutela del patrimonio aziendale, avviate a seguito di ammanchi inventariali. Tali misure di controllo difensivo, peraltro di durata limitata nel tempo, ossia 60 giorni – spiega Abs – sono state effettuate nel rispetto del principio di pertinenza e non sovrabbondanza in un’area molto circoscritta, da una Società investigativa autorizzata ad effettuare tali attività, nel pieno rispetto delle procedure e dello Statuto dei Lavoratori”.

Abs ha inoltre espresso rammarico “per questa azione di agitazione, effettuata il giorno successivo al ritrovamento dell’apparecchio e senza alcuna preventiva richiesta di chiarimenti ai referenti aziendali”.