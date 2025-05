ABS unica acciaieria tre le 500 aziende Top Innovator d’Italia

Acciaierie Bertoli Safau SpA, divisione Steelmaking del Gruppo Danieli, si conferma tra le realtà più innovative d’Italia, posizionandosi al 26° posto nel ranking realizzato da Statista per il Corriere della Sera. Per stilare la classifica sono stati combinati indicatori finanziari (spesa in innovazione, percentuale di fatturato reinvestita) con metriche qualitative (numero di progetti di innovazione, partnership accademiche, adozione di tecnologie Industry 4.0) e un sondaggio tra manager e analisti, per misurare la percezione del mercato sull’innovazione di ciascuna azienda: ABS è risultata l’unica acciaieria tra oltre 500 imprese analizzate.

Un posizionamento costruito attraverso un solido mix di progetti e processi all’avanguardia, nonché progetti di Ricerca & Sviluppo di nuovi acciai speciali. Solo nel 2024, l’azienda ha destinato ben 41 milioni di euro a iniziative di innovazione di processo e tecnologie di produzione, pari al 54,3% del proprio EBITDA. Un investimento che ha permesso di concretizzare, nel solo 2024, circa 80 progetti, suddivisi sui diversi reparti, dall’uso dell’intelligenza artificiale ai modelli di machine learning fino al potenziamento della cybersecurity Tra le iniziative più significative che hanno determinato il risultato spicca il progetto Hybrid Digital Green Plant a Cargnacco, una nuova linea a basse emissioni, dove soluzioni di automazione e analytics si integrano con tecnologie sostenibili per ottimizzare i processi di fusione e laminazione.

Notevoli gli investenti investimenti in Ricerca e Sviluppo grazie anche a un team multidisciplinare composto da oltre 110 ingegneri meccanici e dei materiali, in collaborazione continuativa con centri accademici internazionali e con le Università di Udine, Padova e Trieste attraverso programmi di dottorato e progetti di ricerca congiunti

“Innovare non è un’opzione”, spiega Marco Di Giacomo, Amministratore Delegato di AB- ma la leva fondamentale per trasformare idee nuove in realtà utili e concrete. Continueremo a potenziare partnership con università e centri di ricerca, a sperimentare tecnologie all’avanguardia e a promuovere una cultura aziendale aperta al cambiamento, per guidare la transizione verso una siderurgia sempre più innovativa e a zero emissioni”.

Soluzioni per la siderurgia del futuro che ABS presenterà anche a Made in Steel 2025, da domani e fino all’8 maggio a Fieramilano Rho, dove l’azienda sarà presente con il team di ACM per presentare a clienti e ai tecnici siderurgici i principali risultati e le soluzioni di efficientamento realizzate con le nuove linee di acciai speciali ABS