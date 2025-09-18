  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Settembre 2025
Economia

Accessibility for Future 2025, Antonini: "Sistema integrato dell'accessibilità strumento concreto di inclusione"

Dal 2020 ad agosto 2025, 112 Comuni si sono dotati di un Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), per circa 184 decreti di concessione di contributi di cui 161 a sostegno delle spese per la redazione dei Peba per un totale complessivo di 1.700.000 euro stanziati
Redazione
Autore: Redazione

Con il sistema Segnala la barriera, realizzato da Insiel per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, i cittadini possono segnalare in modo semplice ed efficace gli ostacoli architettonici presenti sul territorio comunale. Uno strumento digitale pensato per migliorare l’inclusività degli spazi urbani e la qualità della vita per tutti”.

Lo ha dichiarato oggi Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel, intervenendo a Accessibility for Future 2025, evento internazionale dedicato a innovazione, accessibilità e inclusione, in corso fino al 20 settembre presso Udine Esposizioni a Martignacco in occasione del convegno “Il percorso verso un Friuli Venezia Giulia sempre più accessibile: strumenti, azioni, esperienze”. A sette anni dall’approvazione della legge regionale 10/18, oggi, si è stato fatto il punto su quanto già realizzato, illustrando le azioni intraprese, le esperienze maturate e gli strumenti messi a disposizione di tecnici e cittadini, per rendere il Friuli Venezia Giulia una regione sempre più accessibile.

Sono intervenuti per un indirizzo di saluto anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante e l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari con un video-messaggio e Mario Brancati presidente Crad.

Il sistema Segnala la barriera fa parte del più ampio progetto FVG Accessibile, la piattaforma digitale integrata che include anche il portale web FVG Accessibile e il sistema cartografico EagleFVG. L’obiettivo è mettere a disposizione di cittadini, tecnici e amministrazioni strumenti concreti per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la promozione della progettazione inclusiva.

“Siamo orgogliosi di contribuire a un percorso di inclusione reale – ha aggiunto Antonini – attraverso soluzioni informatiche pensate per rispondere alle esigenze del territorio. L’inclusione si costruisce con servizi accessibili e condivisi, capaci di abilitare la partecipazione di tutti”.

Dal 2020 ad agosto 2025 sono 112 i Comuni che si sono dotati di un Peba, ovvero il 55% del totale, per circa 184 decreti di concessione di contributi di cui 161 a sostegno delle spese per la redazione dei Peba per un totale complessivo di 1.700.000 euro stanziati. Ad oggi, sono, invece, 55 le domande dei Comuni per opere già individuate nei Peba che beneficiano di un contributo complessivo di 4.784.866,50 euro.

“Nel 2019 – ha ricordato Antonini – Insiel gestiva poco più di 4 petabyte di dati. Oggi, a distanza di sei anni, il patrimonio informativo ha superato i 10 petabyte. I dati che raccogliamo sono sempre di più: crescono ogni giorno e rappresentano una risorsa strategica in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è dare valore a questi dati, trasformandoli in strumenti utili per le decisioni pubbliche e i servizi ai cittadini. Ogni segnalazione che riceveremo diventerà a sua volta un dato prezioso, capace di arricchire il sistema informativo regionale”.

Durante l’evento è stato sottolineato il percorso di progressivo miglioramento dell’accessibilità intrapreso dalla Regione Fvg sul territorio, con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile da tutti lo spazio e l’ambiente pubblico urbano. In quest’ottica, rafforzando la collaborazione con il Criba Fvg, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, Insiel e InfoFactory, la Regione ha promosso e sostenuto azioni diverse, fra loro integrate, per promuovere, ad ampio spettro, una cultura della progettazione, sempre più inclusiva e informata ai principi della progettazione universale, quale principale riferimento della progettazione edilizia e urbanistica. 

La società in house ICT del Fvg ha presentato, con Matteo Celant della divisione Pubblica amministrazione digitale di Insiel, il sistema integrato dell’accessibilità con il Portale FVG Accessibile,  un sito web pensato per cittadini, professionisti e Pubbliche amministrazioni che si adatta automaticamente a tutti i tipi di dispositivi, compresi smartphone e tablet. Lo scopo del portale è quello di raccogliere e condividere le attività svolte dai Comuni sul territorio (come i Peba e altri interventi), offrire strumenti utili per la progettazione e la formazione dei professionisti, fornire riferimenti alle normative (regionali, nazionali e di altro tipo) e pubblicare notizie, eventi e aggiornamenti.

Accanto al Portale anche il sistema Segnala la barriera che consente ai cittadini di segnalare ostacoli architettonici, contribuendo attivamente al miglioramento dell’inclusività degli spazi urbani e EagleFVG il web GIS regionale che consente una rapida e intuitiva visualizzazione su mappa delle barriere architettoniche presenti sul territorio. 

“Questa piattaforma digitale – ha concluso Antonini – rappresenta un modello replicabile, unendo tecnologia, partecipazione civica e politiche pubbliche in un sistema informativo condiviso, utile a progettare una regione più accessibile per tutti”. L’incontro è organizzato dalla Regione Fvg (direzione centrale Infrastrutture e Territorio) con il supporto del Centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità Fvg (Criba) e della Consulta regionale delle associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie Fvg.

