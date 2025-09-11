Accessibility for future: dialogo sul futuro delle città, tra dati e innovazione

Un’occasione unica di confronto in tre panel tematici che racconteranno esperienze concrete di mobilità, accessibilità e innovazione digitale.

City Vision torna per il secondo anno consecutivo a Udine, con l’incontro “Intelligenza connettiva: ridisegnare i territori a prova di futuro”, il 18 settembre dalle 11:00 alle 12:30, a Udine Esposizioni.

L’iniziativa si inserisce all’interno di Accessibility for Future, l’evento organizzato da Willeasy e IO CI VADO che, dal 18 al 20 settembre, proporrà tre giornate di dialogo e attività aperte anche alla cittadinanza.

Tra istituzioni, pubbliche amministrazioni, aziende e startup, a presentare il talk firmato City Vision saranno Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision, e William Del Negro, presidente di Willeasy.

Dalle ore 11 tre panel guideranno il confronto, primo tra tutti “Le città alla prova dell’accessibilità. Rendere davvero fruibili le piccole e grandi esperienze di vita quotidiana” in cui Francesca Cattani, cittadina delegata alla gentilezza del Comune di Grottaferrata (Roma), insieme a Michele Pianetta, vicepresidente Anci Piemonte, Ivano Marchiol, assessore a lavori pubblici, viabilità e verde pubblico del Comune di Udine, e Cataldo Strumbo, consigliere comunale di Cirò Marina (Crotone), discuteranno sulla costruzione di visioni inclusive per il domani dei nostri territori.

A seguire, il panel “Strumenti abilitanti per i progetti di mobilità intelligente: riscoprire i valori dei dati”, che vedrà come protagonista Gianfranco Todesco, esperto di innovazione digitale presso il Comune di Torino, Emilio Robotti, assessore alla mobilità sociale, trasporto pubblico, lavoro e rapporti sindacali, servizi civici e diritto di cittadinanza del Comune di Genova e Roberto Malvezzi del Consiglio Nazionale Ricerche (CNR). L’intervento entrerà nel merito del ruolo sempre più centrale che i dati dei cittadini assumono nella progettazione delle città del futuro. Un approfondimento che mira a evidenziare come l’uso consapevole dei dati possa generare soluzioni di mobilità più intelligenti, sostenibili e vicine alle reali esigenze delle persone.

In chiusura il panel “Come cambia la città, sfide e opportunità del progettare città inclusive e accessibili”, tenuto da Lidia Diomede, assessora con delega a Urbanistica, Mobilità, Bandi Europei e Rigenerazione Urbana del Comune di Pordenone, Francesco Favero, vicepresidente di IO CI VADO e terapista occupazionale, e Laura Sparavigna, assessora alla Smart city e innovazione del Comune di Firenze. I tre esperti avranno modo di confrontarsi sulle sfide più grandi con cui fare i conti durante la progettazione di una città, affinché essa sia a misura di tutti i cittadini.

«Con questa tappa a Udine – afferma Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision – vogliamo portare al centro del dibattito il valore dell’intelligenza connettiva: la capacità di mettere in rete persone, idee e competenze per ridisegnare territori più inclusivi, accessibili e sostenibili. City Vision nasce proprio con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni, imprese, startup e cittadini, perché solo così si costruisce una visione condivisa del futuro delle nostre città, non solo più inclusive, ma più eque».

«Accessibility for Future nasce per dare voce a tutti e per dimostrare che l’innovazione ha senso solo se è davvero accessibile e inclusiva – sottolinea William Del Negro, presidente di Willeasy – Siamo felici di ospitare la tappa di City Vision a Udine, perché crediamo che unendo visioni, esperienze e competenze si possano generare soluzioni concrete, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone e dei territori».

Il programma completo delle tre giornate di Accessibility for future è visibile sul sito dell’evento, al link https://www.accessibilityforfuture.com/event/accessibility-for-future-2025-1/agenda .

Quella di Udine è la sesta tappa del roadshow annuale di City Vision, che porta in tutta Italia occasioni di scambio di esperienze, esigenze e soluzioni per la trasformazione intelligente dei territori. Una comunità che si appresta a ritrovarsi agli Stati generali delle città intelligenti, in programma il 20 e 21 ottobre 2025 al Centro culturale San Gaetano di Padova.

Promotori e partner

