Accesso semplificato ai bandi: ecco come TEC4I FVG supporta le imprese del territorio

Semplificare l’accesso alla finanza agevolata per aiutare le imprese a innovare e crescere: è questa una delle missioni di TEC4I FVG – società di servizi e consulenza per l’innovazione delle imprese nel Nord-Est – che potenzia la propria offerta di servizi destinati alle imprese del Friuli Venezia Giulia, affiancandole nei percorsi di candidatura a bandi e contributi pubblici.

Da un lato, l’attivazione di un servizio dedicato per la presentazione delle domande per accedere al bando Art.100 L.R. 29/2005 e ART. 14 L.R. 21/2003 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con supporto tecnico-specialistico a costi fortemente agevolati. Dall’altro, la possibilità di accedere gratuitamente in modalità free trial alla piattaforma FIN4I, strumento digitale ideato da TEC4I FVG per individuare con facilità le misure di sostegno più in linea con il profilo e i bisogni dell’impresa.

Art.100: TEC4I supporta le aziende nell’ottenimento dei contributi offerti dal bando regionale

Il bando Art.100 L.R. 29/2005 e ART. 14 L.R. 21/2003 – attivo dal 15 aprile al 15 dicembre 2025 – mette a disposizione fino a 37.500 euro di contributo a fondo perduto per le micro e piccole imprese attive nei settori del commercio, turismo e servizi. L’intervento sostiene progetti di investimento per l’ammodernamento, la digitalizzazione, il rinnovo di impianti e attrezzature, l’adeguamento normativo e l’accessibilità.

TEC4I FVG offre un servizio tecnico su misura per la redazione della domanda, rivolto in particolare alle imprese che intendono presentare progetti di investimento superiori ai 30.000 euro. Il supporto comprende: analisi e definizione delle spese ammissibili, predisposizione della domanda di contributo, gestione del progetto e successiva rendicontazione finale.

“Affidarsi a un referente esperto è il primo passo per cogliere appieno le opportunità offerte dai contributi pubblici», spiega il presidente di TEC4I FVG, Stefano Casaleggi. «Il nostro obiettivo è semplificare, evitare errori e aiutare le imprese a trasformare i bandi in strumenti di crescita reale”.

FIN4I: la piattaforma per orientarsi tra bandi e contributi

Accanto all’assistenza su singoli bandi, TEC4I FVG propone – ora in modalità gratuita – la possibilità di testare FIN4I, la piattaforma di monitoraggio automatico di bandi e contributi regionali, nazionali ed europei destinati a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione e sviluppo competitivo delle aziende.

FIN4I è pensata per chi cerca un modo efficace e immediato per conoscere i bandi più adatti alla propria impresa, senza dover navigare tra decine di portali istituzionali. Il sistema, sempre aggiornato, permette una ricerca mirata, offre schede sintetiche e leggibili, e dà accesso a un servizio di consulenza integrato su richiesta.

“Con FIN4I vogliamo trasformare la finanza agevolata in una leva strategica, superando gli ostacoli burocratici », aggiunge Casaleggi. «È uno strumento concreto per pianificare lo sviluppo della propria attività in modo consapevole”.