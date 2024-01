Acciaieria Danieli-Metinvest, firmato il protocollo per Piombino

Millecinquecento lavoratori, duecentosessanta ettari di superficie e una capacità di tre milioni di tonnellate d’acciaio. E’ stato compiuto a Roma il primo passo ufficiale per la realizzazione del maxi progetto del polo siderurgico di Piombino, con un protocollo firmato dall’ucraina Metinvest e dalla Danieli di Buttrio. Insieme a loro il comune di Piombino, la Regione Toscana e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il protocollo firmato prevede la realizzazione di uno studio coordinato di fattibilità, finalizzato a determinare le condizioni di stabile e duratura operatività del polo e valorizzare le potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando le soluzioni più compatibili con l’ambiente urbano. In più, entro la settimana prossima, il Ministero delle Imprese convocherà un tavolo insieme ad Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio e Ministero dell’Ambiente per valutare l’inserimento in zona degli investitori.

“Questa è una reale occasione di rilancio, che riporta Piombino al centro della siderurgia nazionale e internazionale” ha commentato il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, a cui ha fatto eco il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “Questo è un segno concreto” ha detto Giani “di collaborazione tra istituzioni per garantire un futuro alla produzione dell’acciaio in Italia”.

“L’intesa odierna” ha invece commentato il ministro delle imprese Adolfo Urso “segna un passo cruciale per il rilancio del polo di Piombino, che assumerà un ruolo sempre più centrale nel contesto del piano siderurgico nazionale, insieme agli stabilimenti di Taranto, di Terni e alle acciaierie del Nord Italia. Il nostro obiettivo è orientato verso una siderurgia competitiva, sostenibile e all’avanguardia: un vero e proprio motore di crescita e sviluppo” conclude Urso “per il nostro sistema produttivo e per l’eccellenza del Made in Italy”.