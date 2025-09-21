L’acciaio del futuro a Piombino: siglata la joint venture tra Metinvest e Danieli

Un passo decisivo verso la reindustrializzazione di Piombino e la produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio in Italia. Metinvest B.V., gruppo siderurgico e minerario di origine ucraina, e Industrielle Beteiligung S.A., parte del Gruppo friulano Danieli, hanno finalizzato lo Shareholders’ Agreement per la costituzione della joint venture Metinvest Adria S.p.A. La firma, che consolida una partnership strategica iniziata mesi fa, formalizza un’operazione destinata a rilanciare un sito industriale inattivo da oltre un decennio.

La struttura azionaria della joint venture assegna a Metinvest una partecipazione del 75%, mentre Industrielle Beteiligung detiene il restante 25%. Questa struttura aziendale è stata ufficialmente sancita con la nomina di un Consiglio di Amministrazione paritario, composto da otto membri (Luca Matteo Villa, Yuriy Ryzhenkov, Gregory Mason, Fabio Londero, Anna Mareschi Danieli, Fabio Londero, Marco Lerz, Marco di Giacomo e Maria Vasylieva), e di un Collegio sindacale (Matteo Costigliolo, Fabio Ruosi e Giorgio Berta). Si attende ora la conclusione delle ultime formalità burocratiche per rendere l’accordo pienamente operativo.

Il progetto prevede un investimento di oltre 2,5 miliardi di euro per la costruzione di un impianto siderurgico di nuova generazione a Piombino. Questa iniziativa non solo riattiva un’area produttiva strategica, ma si configura anche come un modello di transizione ecologica per il settore, con l’obiettivo di produrre acciaio e laminati piani con un ridotto impatto ambientale.

Il rilancio del polo siderurgico toscano porterà alla creazione di circa 1.100 nuovi posti di lavoro, un dato significativo per l’economia locale e nazionale. Il piano, che gode del pieno supporto delle autorità, sarà finanziato attraverso una combinazione di capitali propri, debito esterno e contributi pubblici, sebbene le trattative con gli istituti bancari siano ancora in corso.

La collaborazione tra Metinvest e Danieli, già approvata dalla Commissione Europea nei mesi scorsi, rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione industriale. Il Gruppo Danieli, specialista nella fornitura di impianti siderurgici, porterà il suo know-how tecnologico per realizzare una delle acciaierie più avanzate d’Europa. Un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e la rinascita di un territorio.