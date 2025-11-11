  • Aiello del Friuli
martedì 11 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Acciaierie ABS si rafforza nel Nord Europa, nuova sede in Svezia
Gestione moderna del vigneto: a Ramuscello un incontro su droni, sensori...
Salini (Webuild) "Sinergia acciaio-infrastrutture vitale per il Paese"
Pozzo: "Serve un patto di corresponsabilità"
Cormons, chiude l'azienda Fiscatech: 50 lavoratori a casa
Oggi 50 anni da Osimo, Mattarella: "Riconciliazione esempio internazionale"
Fincantieri, Cisint incontra il questore di Gorizia Di Ruscio
Giustizia, Delmastro "Ruolo dei consulenti sempre più essenziale nel sistema"
Fedriga: Ogni forma di intimidazione è inaccettabile, va condannata con fermezza
Cassaforte e elettrodomestici spariti, altri due furti nella Bassa
Economia

Acciaierie ABS si rafforza nel Nord Europa, nuova sede in Svezia

L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per il mercato degli acciai speciali di Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.
Redazione
Autore: Redazione

L’ABS – Acciaierie Bertoli Safau del Gruppo Danieli di Buttrio, rafforza la propria presenza nel Nord Europa con la nascita di ABS Steel Nordic, la divisione dedicata al mercato scandinavo degli acciai speciali, e con un nuovo centro di distribuzione in Svezia.

L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per il mercato degli acciai speciali di Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca. Il solo mercato svedese rappresenta oggi circa il 10% del volume complessivo distribuito dall’ABS in Europa, escluso il mercato italiano.

Il Centro di distribuzione sorgerà su un’area di 24.000 metri quadrati a Varnamo, nel sud della Svezia, e sarà aperto entro l’estate del 2026. Sarà realizzato su progetto esclusivo costruito in collaborazione con Aspehof Fastigheter, azienda svedese leader nello sviluppo immobiliare e specializzata in soluzioni sostenibili e innovative per edifici logistici e industriali.

“ABS Steel Nordic segna una tappa nel percorso di crescita internazionale di ABS” – ha spiegato Marco Di Giacomo, amministratore delegato di ABS – Con questo progetto vogliamo offrire alle imprese locali acciaio certificato, servizi dedicati e soluzioni ad alte prestazioni. È un investimento che unisce innovazione, sostenibilità e vicinanza al cliente, valori che guidano da sempre lo sviluppo dell’azienda”.

I prodotti ABS sono stati introdotti in Svezia nel 2012 e, grazie all’apertura della sede commerciale ABS Scandinavia, hanno conquistato in pochi anni una posizione di leadership, facendo di ABS il primo player estero nel segmento degli acciai speciali lunghi.

La scelta di investire nel Nord Europa conferma la volontà dell’azienda di crescere nei mercati più attenti alla sostenibilità e all’innovazione, due pilastri che guidano la strategia di ABS nello sviluppo di acciai a basse emissioni di carbonio e ad alte prestazioni. La sostenibilità è uno dei pilastri dell’evoluzione industriale di ABS. L’azienda produce acciaio da rottame per oltre il 95% delle materie prime e investe costantemente per migliorare l’efficienza energetica dei processi e ridurre le emissioni di CO₂. Il piano di decarbonizzazione di ABS punta infatti a ridurre del 30% le emissioni di CO₂ entro il 2030, attraverso investimenti complessivi pari a 572 milioni di euro su un totale di 800 milioni previsti fino al 2029. Sul fronte dell’innovazione, solo nel 2024, ABS ha destinato 41 milioni di euro all’innovazione di prodotto e di processo, pari al 54,3% dell’EBITDA e una media del 24,6% negli ultimi tre anni, puntando sul recupero energetico, sulla riciclabilità delle risorse e sulla decarbonizzazione.

Il nuovo centro sarà interamente dedicato agli acciai speciali. Lo stock comprenderà prodotti laminati a caldo (tondi e quadri), barre pelate, trafilate, rettificate e prodotti forgiati di acciai al carbonio, acciai da cementazione, acciai bonificati e acciai microlegati, disponibili in diversi formati (da 20 a 300 mm di diametro) e lunghezze, per rispondere alle esigenze dei settori della meccanica, automotive, mining, oil & gas e delle applicazioni ad alte prestazioni.

Grazie alla recente implementazione del laboratorio dedicato, il Centro di Ricerca & Sviluppo ACM si occuperà anche per ABS Steel Nordic di sviluppare soluzioni finalizzate all’alta lavorabilità degli acciai in gamma, per presentare a mercato e clienti soluzioni che migliorino la lavorabilità dei prodotti in termini di produttività e consumo degli utensili.

Il centro sarà inoltre dotato di impianti di taglio completamente robotizzati e automatizzati. Le linee, equipaggiate con le più recenti tecnologie digitali e sistemi di controllo integrati, garantiranno elevata precisione dimensionale, rapidità operativa e massimi standard di sicurezza.

Progettato secondo criteri di efficienza energetica e responsabilità ambientale, ABS Steel Nordic integrerà funzioni di distribuzione, taglio a misura e assistenza tecnica, configurandosi come un caso concreto di sostenibilità e innovazione applicate alla distribuzione dell’acciaio e rispondendo alle esigenze anche delle aziende che gestiscono una gamma estesa in marche acciai e gamme dimensionali con lotti di produzione su volumi contenuti, ma richiedono standard qualitativi elevati, tracciabilità e rapidità di consegna.

