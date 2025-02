Acciaio e sostenibilità: Abs punta sulla ferrovia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entro il 2028, Acciaierie Bertoli Safau (Abs) investirà 800 milioni di euro per potenziare la produzione di acciai lunghi speciali e ridurre l’impatto ambientale. Il piano prevede una nuova linea produttiva e interventi sul sito di Cargnacco, che porteranno la capacità produttiva oltre i 2 milioni di tonnellate. L’obiettivo è minimizzare il trasporto su gomma e incrementare quello ferroviario, con un triplicamento dei volumi movimentati su rotaia. Gli investimenti comprendono l’ammodernamento dei raccordi ferroviari interni e il potenziamento delle infrastrutture del nodo di Udine, necessarie per supportare la crescita prevista. Il futuro scalo di Cargnacco diventerà un punto nevralgico della logistica regionale, soprattutto con la dismissione dei binari di Udine Parco. Parallelamente, il Consorzio per lo sviluppo economico del Friuli (Cosef) sta realizzando nuovi binari tra Udine e Pavia di Udine. Due sono in fase di collaudo, tre saranno pronti nel primo trimestre del 2026 e altri cinque sono in progettazione. Il futuro scalo di Cargnacco dovrà essere in grado di assorbire l’attuale traffico e lo sviluppo atteso da Abs nei prossimi anni. Proprio per affrontare queste trasformazioni, ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, sarà avviato un tavolo di confronto tra ministero delle Infrastrutture, Rfi, Confindustria, Cosef e aziende.

“ABS Acciaierie ha incominciato a lavorare sulla sostenibilità della catena logistica in entrata ed in uscita già da diversi anni”, ha premesso l’ad di Abs Marco Di Giacomo illustrando come la quota di trasporto intermodale e ferroviario sia già del 42%, mentre i trasferimenti fra Cargnacco e lo stabilimento di Sisak avvengono quasi interamente su rotaia. “Vogliamo proseguire questa strategia – ha concluso Di Giacomo – e continuare ad alzare l’attuale quota del trasporto ferroviario ed intermodale, consapevoli che ciò significa una riduzione delle emissioni di Co2 ma anche maggiore sicurezza sulle strade, grazie ad una considerevole diminuzione di mezzi pesanti circolanti. ”