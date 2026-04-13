Acciaio green, maxicommessa Danieli con Marcegaglia in Francia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Danieli di Buttrio conquista un altro primato nel settore della produzione dell’acciaio green: insieme al Gruppo Marcegaglia, costruirà un mega impianto per la produzione di acciaio e la laminazione di coils a caldo a Fos-sur-Mer, in Francia.

Il contratto ha un valore complessivo di circa 450 milioni di euro su un investimento complessivo nell’ordine del miliardo di euro.

E’ prevista la realizzazione di un impianto che consentirà la produzione di oltre 2 milioni di tonnellate di acciaio da forno elettrico all’anno e fino a tre milioni di tonnellate di coils laminati a caldo, sia in acciaio inossidabile sia al carbonio, destinate soprattutto alle industrie italiane.

Per avere un’idea dell’importanza dell’investimento, basti ricordare che questa produzione equivale a circa il 35% della domanda totale di coils e bramme del Gruppo Marcegaglia.

Il progetto è denominato Mistral Project e rappresenta l’investimento più rilevante nella storia del Gruppo Marcegaglia in termini di integrazione a monte, stabilizzazione della catena di approvvigionamento, espansione del valore aggiunto e decarbonizzazione; per la Danieli è invece la conferma del suo ruolo di primissimo piano come partner tecnologico per investimenti di produzione siderurgica su larga scala e sostenibili.

La decisione finale di investimento è prevista al più tardi entro la fine del 2026, in base al completamento del processo di autorizzazione e ad altre condizioni attualmente in fase avanzata di negoziazione con le istituzioni francesi competenti.

Le tecnologie che saranno installate consentiranno una riduzione fino all’80% delle emissioni di gas serra rispetto alla produzione tradizionale.

Il nuovo sito di Fos-sur-Mer è stato progettato in conformità ai più rigorosi standard europei in materia di ambiente e sicurezza, grazie a un’automazione avanzata, un utilizzo ottimizzato delle risorse e tecnologie ad alta efficienza energetica.