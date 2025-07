Accordo Banca Sella-Confartigianato Imprese Pordenone

Favorire l’accesso al credito alle imprese associate, ottenere consulenze personalizzate grazie agli esperti della banca, ridurre i tempi di attesa, accedere a servizi dedicati a costi vantaggiosi: sono alcuni degli obiettivi dell’accordo sottoscritto oggi, 10 luglio, tra Confartigianato Pordenone, con il presidente Silvano Pascolo, e Banca Sella, con Renato Crestani responsabile Rete Commerciale Veneto e Friuli Venezia Giulia – Area Territoriale Nord Est.

“Come Confartigianato Pordenone – spiega Pascolo – intendiamo proseguire nella strada delle collaborazioni a livello locale tra il nostro sistema associativo, le aziende e gli istituti di credito che operano nel territorio. Da qui l’accordo siglato con Banca Sella che mira ad offrire alle imprese risposte qualificate alle loro esigenze finanziarie, dal credito alla consulenza”.

L’intesa siglata fa sì che le aziende possano utilizzare i servizi bancari messi a disposizione da Banca Sella a migliori condizioni, avendo anche la possibilità di accedere a prodotti e servizi specificatamente dedicati agli artigiani. L’accordo garantisce inoltre condizioni vantaggiose anche per l’utilizzo del servizio Pos pagobancomat.

Per garantire un monitoraggio continuo dell’andamento delle esigenze di credito e promuovere innovazioni in linea con i megatrend del settore finanziario, sarà istituito un tavolo permanente di confronto tra Confartigianato e Banca Sella. Questo strumento permetterà di pianificare, valutare e adattare l’offerta di servizi finanziari in base alle reali necessità delle imprese locali.

Grazie all’accordo con Confartigianato Imprese Pordenone, Banca Sella, assicurerà condizioni di accesso favorevoli per le imprese associate e fornirà assistenza e consulenza specifica, riducendo i tempi di risposta per le richieste di servizi o finanziamenti.

Pur mantenendo la piena discrezionalità nella valutazione del merito creditizio da parte degli organi competenti, Banca Sella garantirà che opererà nel rispetto dell’accordo quadro, offrendo un supporto concreto per favorire la crescita delle imprese artigiane del territorio.