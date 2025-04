AcegasApsAmga apre un nuovo capitolo: Andriolo è il nuovo Amministratore Delegato

Competenza e vicinanza al territorio: è questa la formula che porterà AcegasApsAmga nel prossimo capitolo della sua storia. Per realizzare questa visione, la guida è stata affidata a Carlo Andriolo, come Amministratore Delegato, e a Roberto Gasparetto, nel ruolo di Presidente. Insieme, saranno la forza trainante di un’azienda che continuerà a sostenere lo sviluppo del territorio verso le sfide della transizione energetica ed ecologica.

L’Assemblea dei Soci di AcegasApsAmga ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, puntando su una leadership con esperienza consolidata e un forte legame con il territorio, elementi chiave per affrontare le sfide future. Carlo Andriolo, già Direttore Generale della società, diventa Amministratore Delegato. Una scelta che valorizza la profonda conoscenza del business e l’esperienza maturata nel corso degli anni come manager del Gruppo Hera. Roberto Gasparetto, che ha guidato l’azienda negli ultimi 12 anni come AD, prende il ruolo di Presidente, confermando l’impegno nel percorso di sviluppo intrapreso.

Il dott. Tomaso Tommasi di Vignano assume la carica di Vice Presidente, mentre il CdA si completa con la nomina dei Consiglieri Alessandro Baroncini (Direttore Centrale Reti del Gruppo Hera), Massimo Fuccaro (nominato dal Comune di Udine), Daniele Mosetti (confermato dal Comune di Trieste) e Antonino Pipitone (nominato dal Comune di Padova).

AcegasApsAmga, società controllata al 100% dal Gruppo Hera, è la prima multiutility del Nordest e con i propri servizi nei settori ambientale, idrico, distribuzione di energia elettrica e gas nel solo 2024 ha distribuito un valore economico di oltre 380 milioni di euro nei territori del Triveneto, tra forniture, lavoratori e comuni serviti. Insieme alle società controllate di efficientamento energetico ed illuminazione pubblica, Hera Servizi Energia ed Hera Luce, AcegasApsAmga è infatti al servizio di oltre 2 milioni di cittadini grazie a 1.700 persone che operano ogni giorno per portare valore ai territori.

Con il Consiglio di Amministrazione nominato oggi si conferma l’impegno di AcegasApsAmga a proseguire il percorso di crescita, innovazione e creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder, facendo leva su una squadra manageriale di comprovata esperienza ed elevata professionalità.