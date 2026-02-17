ACI Pordenone inaugura la nuova sede

. Si terrà sabato 21 febbraio alle ore 11.00 nella sede di Viale Dante 40-42, l’inaugurazione dei nuovi uffici e alla presentazione del progetto realizzato in collaborazione tra ACI Automobile Club Pordenone, rappresentato dal Presidente Corrado Della Mattia, e AP Solution – Agenzia Sara Assicurazioni, rappresentata da Pac Leniqi e Adelaide Leniqi.

-“L’iniziativa concretizza l’avvio di una sinergia strategica volta a offrire servizi innovativi e di valore al territorio, rafforzando il legame tra realtà imprenditoriali e istituzioni locali. Siamo convinti che tale collaborazione possa contribuire in modo significativo allo sviluppo della comunità e alla promozione di eccellenze nei servizi offerti a soci e cittadini” – ha evidenziato Corrado della Mattia.

L’Automobile Club Pordenone prosegue con entusiasmo crescente lo sviluppo di tutti i propri programmi e l’inaugurazione della nuova sede, favorisce certamente ogni prospettiva che è nelle prerogative dell’ente. L’edizione 2026 del Progetto 4Safety FVG, unito ad altre iniziative sulla sicurezza stradale, i numerosi e modulari Servizi ai soci, la promozione dello sport e della valorizzazione della cultura dell’auto e della sua storia, si uniscono nella precisa volontà di esaltare le meraviglie e le eccellenze di un’area territoriale di altissimo valore.

Tutti gli operatori della comunicazione sono invitati a partecipare e nell’occasione potranno scambiare informazioni con i vertici di AC Pordenone, con quelli dell’Agenzia Sara Assicurazioni e certamente incontrare diverse realtà del territorio al fianco dell’ente e delle sue efficaci iniziative.