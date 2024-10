Evento ADACI Tre Venezie a Udine: Strategie e Resilienza nella Supply Chain

Il prossimo 25 ottobre 2024, ADACI Tre Venezie vi invita a Udine per un evento di grande rilevanza: “Strategie e resilienza delle nostre Imprese nell’attuale situazione congiunturale di rischio rottura Supply Chain”. Questo appuntamento, ospitato dal Gruppo Illiria S.p.A., si rivolge ai professionisti degli acquisti, della logistica e della supply chain, offrendo un’opportunità di aggiornamento professionale e networking nel contesto economico attuale.

Un appuntamento cruciale per i professionisti degli acquisti

In un periodo storico segnato da continue crisi e incertezze, partecipare a eventi formativi è fondamentale per chi lavora nel procurement e negli acquisti. ADACI offre un’occasione unica per:

Conoscere le tendenze emergenti nella gestione della supply chain.

Analizzare i rischi legati alle tensioni geopolitiche e alle fluttuazioni dei mercati.

Confrontarsi con esperti per sviluppare strategie di adattamento e resilienza.

I temi affrontati

L’evento si focalizzerà su diversi aspetti critici della supply chain attuale:

Tensioni internazionali e l’impatto sul commercio globale.

e l’impatto sul commercio globale. Crisi delle forniture : come affrontare l’aumento dei costi e le interruzioni nei trasporti.

: come affrontare l’aumento dei costi e le interruzioni nei trasporti. Adattamento e innovazione: strumenti per rimanere competitivi e agili.

Le Soluzioni Tecnologiche per una Supply Chain Resiliente

Innovazione e digitalizzazione: chiavi per il successo

L’adozione di nuove tecnologie è essenziale per garantire la continuità operativa e migliorare l’efficienza aziendale. Durante l’evento, verranno approfonditi i seguenti strumenti:

Automazione dei processi : Sistemi per ridurre gli errori umani e ottimizzare le risorse.

: Sistemi per ridurre gli errori umani e ottimizzare le risorse. Monitoraggio in tempo reale : Soluzioni per controllare e mitigare i rischi lungo la catena di fornitura.

: Soluzioni per controllare e mitigare i rischi lungo la catena di fornitura. Analisi predittiva: Utilizzo dell’intelligenza artificiale per anticipare problemi e ottimizzare le decisioni.

Queste tecnologie rappresentano il futuro della gestione della supply chain, e l’evento offrirà un’occasione per conoscerle e valutarne l’implementazione.

Una Location Strategica nel Cuore di Udine

L’incontro si terrà presso la sede del Gruppo Illiria S.p.A., situata nella zona industriale di Udine. La location è stata scelta per favorire la partecipazione dei professionisti del Friuli Venezia Giulia e delle Tre Venezie, facilitando così il networking e lo scambio di esperienze tra imprese del territorio.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di crescita e di confronto diretto con i professionisti del settore. Iscrivetevi ora per garantirvi un posto e preparatevi a navigare le sfide della supply chain con strategie innovative e resilienti.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

h. 16:00 Accoglienza e Registrazione partecipanti c/o GRUPPO ILLIRIA S.p.A. – Udine Z.I.U. Via J. Linussio 1

h. 16:15 Saluti istituzionali – Nevio Benetello – Presidente Sezione Tre Venezie, ADACI

h. 16:30 Presentazione dell’evento – Anna Freschi – Consigliere Nazionale ADACI

h. 16:45 Innovazione sostenibile – Mario Toniutti – CEO, Gruppo Illiria S.p.A.

h. 17:15 Intelligenza Artifi ciale: prospettive per la gestione della supply chain – Giovanna Culot – Assistant Prof., UniUD

h. 18:00 Q&A

h. 18:15 Prossimi appuntamenti di ADACI ed opportunità di formazione e certificazione professionale nel campo del procurement – Anna Freschi – Consigliere Nazionale ADACI

h. 18:30 Saluti di chiusura evento

h. 18:45 Apericena & Networking

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online all’indirizzo: https://shop.adaci.it/evento-25-ott-24-udine.html

La partecipazione all’evento dà diritto a 2 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI

PER INFORMAZIONI: [email protected] – Tel. 02 400 724 74

Evento organizzato da ADACI, Associazione Italiana di Acquisti e Supply Chain, ADACI FORMANAGEMENT, GRUPPO ILLIRIA S.p.A.

GRUPPO ILLIRIA “La tua pausa per noi è salute”

GRUPPO ILLIRIA nasce nel 2001 dalla fusione di diverse realtà operanti già dagli anni ’70 nel settore della distribuzione automatica e, grazie a una rapida crescita organica e per acquisizione, in poco tempo diventa tra le principali aziende nel panorama del vending italiano, con 14 filiali e oltre 500 collaboratori, per una copertura in gran parte del Nord e Centro Italia.

Nostro principale obiettivo è realizzare aree ristoro confortevoli e funzionali, offrendo soluzioni innovative e personalizzate in termini di distributori, assortimento e servizio.

ADACI, oltre 56 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell’azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

ADACI FORMANAGEMENT

Fondata nel 1998, è la società di formazione e consulenza di ADACI. Ha sede a Milano e opera sia sul territorio nazionale sia all’estero erogando formazione “interaziendale” e “in house” e offrendo servizi di consulenza specializzata.