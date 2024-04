Addio a Benedetti, imprenditore visionario e mecenate generoso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Imprenditore visionario ed appassionato, capace di immaginare il futuro e di realizzare anche i progetti più ambiziosi con audacia e coraggio, Gianpietro Benedetti non solo ha portato il gruppo Danieli ai vertici della siderurgia europea e globale, ma ha sempre dimostrato grande attenzione al territorio e alle sue comunità, impegnandosi in particolare sul fronte della formazione dei giovani. Tra le battaglie che lo hanno visto convintamente scendere in campo, anche quella per il contrasto alla denatalità e il sostegno alle famiglie e ai ragazzi.

A metà dicembre dello scorso anno, in occasione della festa natalizia con i dipendenti Danieli, raccontava così il 2023 appena conclusosi, senza nascondere la propria soddisfazione sul reinvestimento degli utili.

Benedetti ha sempre puntato sugli investimenti, anche nei momenti e nei contesti congiunturali che avrebbero invece suggerito maggiore cautela. Ecco cosa disse in occasione della posa della prima pietra del nuovo laminatoio Abs a Cargnacco, a febbraio 2019.

Gianpietro Benedetti è stato anche grande mecenate al servizio in particolare della città di Udine, finanziando numerosi restauri di beni storici e architettonici: dall’angelo del castello ai mori e alle statue di piazza Libertà, dal Loggiato di San Giovanni fino alla facciata del castello di Udine. L’ultimo progetto per il quale si è speso, è Borgo Villalta, nell’area ex Dormisch.

Lo scorso 30 gennaio ha ricevuto la cittadinanza onoraria dall’allora sindaco di Udine Pietro Fontanini “in segno della sentita riconoscenza e della più alta stima”. Per lui, uno sprone a fare di più e meglio.

E poi l’impegno per la formazione, con il polo educativo 0-13 accanto alle Officine Danieli di Buttrio, dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di primo grado. Sotto la sua presidenza è cresciuto anche l’Its Malignani per formare tecnici altamente specializzati richiesti dall’industria e non solo.

Un’attenzione, quella per i giovani, sfociata anche nel progetto Sapremo, per promuovere stili di vita sani e all’insegna della legalità tra i ragazzi.