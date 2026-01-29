Additive Manufacturing: la sfida formativa di ITS Academy Udine

Si è conclusa con successo la challenge industriale sviluppata nell’ambito del corso di Meccatronica – Additive Manufacturing di ITS Academy Udine, realizzata in collaborazione con TEC4I FVG. Un’iniziativa di alta specializzazione tecnologica che ha formato 22 studenti pronti a inserirsi nel mercato del lavoro, con competenze avanzate e immediatamente spendibili in uno degli ambiti oggi più richiesti dalle imprese manifatturiere.

La challenge, della durata complessiva di 24 ore, si è svolta interamente presso la sede di TEC4I FVG e ha rappresentato un esempio concreto di integrazione tra formazione tecnica e bisogni reali delle aziende, grazie a un approccio didattico che ha unito teoria, progettazione e attività di laboratorio.

Due challenge industriali reali per formare competenze richieste dal mercato

Due le aziende partner che hanno affidato agli studenti altrettante challenge progettuali reali, legate alla stampa 3D su metallo: Fincantieri, leader internazionale nel settore della meccanica navale ad alta tecnologia, e Antonini Knives, storica realtà di Maniago specializzata nella produzione di coltelli. La prima ha richiesto di lavorare sull’ottimizzazione di un componente per motori navali, la seconda sulla reingegnerizzazione di un coltello esistente attraverso tecnologie di manifattura additiva.

I 22 studenti, suddivisi in due gruppi di lavoro, hanno affrontato l’intero processo: dalla modellazione alla scelta della tecnologia produttiva più adatta per la realizzazione del componente, fino alla valutazione degli aspetti economici e alla presentazione finale dei risultati alle aziende “clienti”.

Tecnologia e laboratorio: l’esperienza diretta della stampa 3D metallica

Il percorso si è tenuto interamente nella sede di TEC4I FVG, alternando attività in aula e sessioni pratiche all’interno del laboratorio di design e stampa 3D, dove gli studenti hanno avuto accesso alle più avanzate tecnologie di additive manufacturing. In particolare, sono stati realizzati prototipi in acciaio inossidabile grazie alla stampante 3D a metallo EOS M290 e sono stati utilizzati software avanzati come nTop, per attività di ottimizzazione topologica, alleggerimento dei componenti, generazione di strutture reticolari e simulazioni termiche e meccaniche.

Nel corso dell’ultima lezione del progetto, avvenuta mercoledì 28 gennaio, gli studenti hanno illustrato i lavori ai docenti e ai committenti, che si sono detti “soddisfatti degli elaborati, avendo riscontrato un approccio molto maturo, non solo dal punto di vista progettuale ma anche nella capacità di valutare vincoli produttivi ed economici”. Il vicepresidente di ITS Academy Oliviero Barbieri ha ribadito come “competenze come queste sono fondamentali per le aziende che intendono introdurre o sviluppare la manifattura additiva all’interno dei propri processi”.

TEC4I FVG, partner strategico per la formazione di nuove professionalità

La collaborazione con ITS Academy Udine, attiva da diversi anni, conferma il ruolo di TEC4I FVG come partner strategico per la formazione di personale altamente specializzato, in grado di rispondere alle esigenze del tessuto produttivo regionale.

“L’obiettivo è formare figure capaci non solo di utilizzare le tecnologie di additive manufacturing, ma anche di valutarne l’introduzione e lo sviluppo all’interno delle aziende, collaborando attivamente ai processi di innovazione – spiegano Luigi Valan e Fabio Nocent, responsabili del progetto per TEC4I FVG – Siamo molto soddisfatti di aver rinnovato anche per l’anno scolastico 2025-2026 la collaborazione con ITS Academy Udine: mettere a disposizione i nostri laboratori e lavorare su challenge reali con le imprese significa avvicinare la formazione alla pratica industriale e rafforzare il dialogo tra alta specializzazione e innovazione tecnologica”.

Un modello virtuoso di collaborazione tra formazione e industria che contribuisce a ridurre il gap di competenze e a mettere a disposizione delle imprese professionisti qualificati, pronti ad accompagnare l’evoluzione tecnologica dei processi manifatturieri.