Adecco nel Nord Est: 800 posizioni aperte nel settore alimentare

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, presenta “Future in Food”, la giornata di recruiting interamente dedicata al settore alimentare nel Nord Est.

Martedì 25 novembre, dalle 9 alle 18, le 81 filiali Adecco presenti nella zona apriranno le porte a chi desidera scoprire le opportunità di carriera in questo comparto strategico, incontrare recruiter specializzati, ricevere consulenza sul curriculum e sostenere colloqui conoscitivi. L’iniziativa, che prevede anche la possibilità di prenotare un colloquio online per chi non può recarsi in filiale, è rivolta sia a chi vuole intraprendere un percorso nel settore alimentare – come neodiplomati, neolaureati e studenti – sia a professionisti già esperti interessati a nuove sfide e ruoli di responsabilità.

L’iniziativa è pensata per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione, dove la qualità delle risorse umane rappresenta un fattore chiave di competitività. Il settore alimentare infatti rappresenta una delle eccellenze produttive del Nord Est, con una domanda di personale in costante crescita. Nel 2025, Adecco conta nel Nord Est 260 clienti attivi e ha già avviato 4.500 persone: ad oggi sono 800 posizioni attualmente aperte. Le aziende del territorio sono alla ricerca di una vasta gamma di profili, dagli operai generici alimentari agli addetti al confezionamento, magazzinieri, addetti alle macchine e agli impasti, addetti al controllo qualità, tecnici di laboratorio alimentare. Sono particolarmente ricercati anche profili specializzati come manutentori elettromeccanici, manutentori meccanici e operatori elettromeccanici, figure fondamentali per sostenere l’innovazione e la produttività del comparto.

Per partecipare a “Future in Food” e conoscere tutte le opportunità nelle regioni del Nord Est è possibile consultare questo link e prenotare il proprio colloquio, in filiale o online.