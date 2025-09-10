  • Aiello del Friuli
mercoledì 10 Settembre 2025
Economia

Adriatronics (ex Flextronics): raggiunto l'accordo con Startech Industries per il rilancio del sito di Trieste

Startech Industries andrà a produrre nel sito triestino trasduttori ottici di terza generazione per i datacenter, prevedendo un piano di investimenti da 80 milioni di euro
Redazione
Autore: Redazione

“Oggi scriviamo un’altra pagina di politica industriale che impatterà positivamente, come già accaduto per Wartisla, su questo territorio. Ridiamo una prospettiva produttiva e occupazionale solida al sito Adriatronics di Trieste e ai suoi 333 lavoratori, patrimonio aziendale e di competenze che non potevamo permetterci di disperdere. Abbiamo centrato l’obiettivo”.

Questo quanto dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, al tavolo ex Flextronics al Mimit, in cui l’azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici – rilevata dal fondo FairCap per conto della sua controllata Adriatronics – ha reso noto l’accordo di vendita per l’intera area industriale di Trieste alla newco Startech Industries. Un importante annuncio che arriva all’esito del processo di reindustrializzazione sollecitato fin dallo scorso febbraio dal Mimit, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle parti sociali, al fondo tedesco proprietario.

Nel dettaglio, Startech Industries andrà a produrre nel sito triestino trasduttori ottici di terza generazione per i datacenter, prevedendo un piano di investimenti da 80 milioni di euro. Dal punto di vista occupazionale, l’azienda prevede l’assorbimento totale degli attuali 333 lavoratori, con la prospettiva, a pieno regime, di un incremento fino a 420 dipendenti.

La vicenda era iniziata a novembre 2024, quando la multinazionale americana Flextronics, a seguito del mancato rinnovo del contratto da parte del principale committente, aveva annunciato la cessione del sito produttivo al fondo tedesco FairCap, che ha acquisito le attività per conto della controllata Adriatronics.

Il Mimit ha prontamente convocato un tavolo di confronto con l’azienda, le organizzazioni sindacali, la Regione Friuli-Venezia Giulia e Confindustria; in tale sede, le parti, a seguito di diversi incontri, hanno denunciato la mancanza di trasparenza da parte dell’azienda e criticità legate all’assenza di un piano industriale credibile.

Lo scorso febbraio, sollecitato dal ministro Adolfo Urso e dalle parti coinvolte nella vertenza, il fondo FairCap si è finalmente reso disponibile a individuare un soggetto industriale in grado di assicurare continuità produttiva e occupazionale, garantendo una prospettiva di lungo periodo, oltre al rilancio del sito triestino.

Soddisfazione è stata espressa dall’on. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia. “Dal punto di vista occupazionale – aggiunge Rizzetto -, l’azienda prevede non solo l’assorbimento totale degli attuali lavoratori, ma la prospettiva, a pieno regime, di un incremento fino a 420 dipendenti. È il risultato di una sinergia che ha visto protagonisti in questi mesi il Mimit, in particolare il Ministro Urso che ringrazio, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le parti sociali, i quali hanno sollecitato il fondo proprietario FairCap ad assicurare continuità produttiva e occupazionale, oltre al rilancio del sito. Una delle priorità del Governo Meloni è di rilanciare la produttività delle aziende italiane e di salvaguardare posti di lavoro, patrimonio aziendale e competenze”.

