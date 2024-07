L’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia sarà la Campovolo del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia potrà ospitare dal prossimo maggio concerti da oltre 100 mila persone grazie ai lavori di riqualificazione che inizieranno nelle prossime settimane per un costo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. L’accordo di programma è stato firmato dal sindaco Rodolfo Ziberna, dal presidente dell’aeroporto Antonino Vivona e dall’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, che ha fatto un esempio con cui si rende bene l’idea di cosa sarà l’area. L’opera è finanziata dalla Regione stessa.

Il sindaco Ziberna sottolinea cosa porteranno in termini di giro d’affari i maxi-concerti che verranno ospitati, si stima due-tre all’anno, nel sito. Il presidente Vivona infine ha evidenziato come nemmeno nei giorni dei concerti sarà precluso l’utilizzo dell’aeroporto a fini di volo, essendo l’area per eventi situata in una zona distante dalle piste. Ultimo dettaglio: l’area non vedrà la realizzazione di parcheggi, e dunque chi arriverà per assistere agli eventi dovrà recarsi sul luogo a piedi o coi mezzi pubblici.