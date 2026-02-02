  • Aiello del Friuli
lunedì 2 Febbraio 2026
Economia

Agenti di commercio sotto attacco, Fnaarc: «Sono un pilastro dell’economia italiana»

Pratesi (Confcommercio Fnaarc) denuncia il tentativo della grande distribuzione di eliminare l’intermediazione: «Scelte speculative che indeboliscono imprese e Pmi»
Redazione
Autore: Redazione

Negli ultimi giorni Agenti Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, ha registrato un’offensiva strumentale alla figura dell’agente di commercio e più in generale a quella dei venditori. Un ufficio acquisti della grande distribuzione nel Sud Italia ha infatti proposto ai propri fornitori l’eliminazione delle figure di intermediazione. Si tratta di un comportamento discutibile che travalica il normale confronto economico e mira a delegittimare una categoria professionale come quella degli agenti, strategica per il tessuto produttivo italiano, oltre a indebolire i fornitori. Lo dichiara Massimiliano Pratesi, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine di Confcommercio Fnaarc.

In Italia operano oltre 210.000 agenti e rappresentanti di commercio, il 74% plurimandatari e il 26% monomandatari. Le donne rappresentano il 15% della categoria. Gli agenti di commercio intermediano circa 400 miliardi di euro/anno pari al 30% del PIL nazionale. Oggi gli agenti di commercio svolgono molto più della semplice promozione degli affari. Presidiano i territori, anticipano le tendenze di mercato, portano informazioni preziose sia ai clienti sia alle aziende, facilitano le relazioni commerciali, promuovono iniziative di marketing, costruiscono relazioni durature con i vecchi clienti e ne cercano costantemente di nuovi.

Privare le aziende della rete commerciale significa ridurre la loro capacità competitiva, il loro sviluppo, il loro controllo sui mercati e sui territori di riferimento. Le più esposte a queste conseguenze sono le Pmi, ovvero l’ossatura economica del nostro Paese.

Agenti Fnaarc, con il presidente nazionale Alberto Petranzan e il vice Pratesi, invita le aziende mandanti a respingere con fermezza queste logiche meramente speculative e a riconoscere il reale valore della forza vendita. Innovare non significa eliminare professionalità, ma valorizzarle, tutelando un modello commerciale che rappresenta un pilastro del commercio italiano.

Gli agenti di commercio non sono delle zavorre che pesano sulle aziende, ma dei professionisti che lavorano a provvigioni. Rappresentano da sempre un motore economico, occupazionale e di sviluppo per l’economia del nostro Paese.

Agenti Fnaarc continuerà a difendere con determinazione la dignità, il ruolo economico e il futuro degli agenti di commercio italiani.

