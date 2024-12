Agenzia Sphera apre una nuova filiale a Verona

Si sa, il mondo è sempre più frenetico nonostante la popolazione in Italia invecchi inesorabilmente. Così come sta cambiando la visione della sanità regionale e nazionale, così sta cambiando anche il supporto che le imprese private danno per soddisfare le richieste sui servizi alla persona. Lo sa bene il gruppo friulano dell’Agenzia Spera di Udine, specializzata in badanti, colf, babysitter e assistenti a ore, giunta ad inaugurare la sua ottava filiale tra Veneto e Friuli. Dopo il capoluogo friulano, Monfalcone, Pordenone, Mestre, Padova, Treviso e Vicenza, l’espansione tocca Verona. “Arriviamo a Verona con entusiasmo e passione – precisano i fondatori, i due fratelli Enrico Maria e Jacopo Cipolat Gotet -. La sede di via Mameli 63 rappresenta un punto di partenza, non un traguardo finale”. L’azienda conta attualmente 25 dipendenti e vanta un portafoglio di circa 13.000 lavoratori iscritti.