Aggregazione dei servizi rifiuti: “Serve trasparenza, i lavoratori non possono essere esclusi”

Le segreterie regionali Fp Cgil e Fit Cisl intervengono sulla partita della futura multiutility che dovrebbe unificare la gestione dei rifiuti e del servizio idrico nel territorio. Come noto, tra A&T2000, NET, Isontina Ambiente e CAFC esiste già un protocollo d’intesa che orienta il percorso di aggregazione, articolato in due passaggi: prima la fusione delle realtà che operano nella gestione dei rifiuti nelle ex province di Udine, Gorizia e parte dell’area triestina; poi la costituzione di un’unica grande società in house che, con il coinvolgimento di CAFC, gestisca igiene urbana e servizio idrico.

Fp Cgil e Fit Cisl spiegano di aver chiesto alle società coinvolte la copia del Memorandum of Understanding (MoU) già sottoscritto, ma di essersi viste negare l’accesso agli atti. A&T2000 ha respinto la richiesta invocando la natura “strategica e confidenziale” del documento e citando l’opposizione di CAFC, mentre da NET e Isontina Ambiente – denunciano i sindacati – non è arrivata alcuna risposta.

Le due segreterie sottolineano come la mancata condivisione dei contenuti del protocollo impedisca ai lavoratori e alle loro rappresentanze di conoscere un progetto che avrà inevitabili conseguenze sul lavoro, sull’organizzazione dei servizi e sulla qualità della vita dei cittadini. “Perché – domandano Fp Cgil e Fit Cisl – chi opera ogni giorno nei servizi pubblici locali e i cittadini che li finanziano non dovrebbero essere messi a conoscenza del loro futuro?”

I sindacati rivendicano il proprio ruolo nella tutela del lavoro, delle condizioni operative, della sicurezza e dei diritti, e chiedono che un cambiamento di tale portata non venga calato dall’alto. Per questo insistono affinché il protocollo venga finalmente reso disponibile e si apra un percorso di confronto reale e trasparente con sindaci, lavoratori, portatori d’interesse e comunità locali.

“La trasparenza – affermano Fp Cgil e Fit Cisl – è la via maestra per chi gestisce servizi pubblici e risorse dei cittadini. È un dovere inderogabile, soprattutto per aziende totalmente pubbliche che operano in settori essenziali”.