Agos chiude il 2025 con utile netto a 203 milioni di euro e ricavi in crescita

Agos, partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco BPM, ha chiuso il 2025 con un utile netto gestionale di 203 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024, e ricavi in aumento dell’8%, il dato più alto degli ultimi dieci anni. La performance conferma la solidità del modello di business basato su qualità del credito, innovazione, redditività e centralità delle persone.

François Edouard Drion, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos, ha commentato: “Chiudiamo un esercizio molto positivo che riflette la validità del nostro modello di business, capace di coniugare una redditività solida con una crescita sostenibile in tutte le linee di business, con il miglioramento della soddisfazione dei nostri clienti e un livello di rischio stabile. Il riconoscimento per il terzo anno come Great Place to Work premia un anno di forte impegno del team Agos su tutto il territorio al fianco dei nostri partner e clienti”.

Il 2025 è stato caratterizzato da risultati commerciali importanti: il totale dei finanziamenti e servizi erogati ha superato gli 8 miliardi di euro, con impieghi alla clientela oltre i 18 miliardi. L’attività B2C è cresciuta su tutti i prodotti, tra cui prestiti personali, cessioni del quinto, carte e assicurazioni, mantenendo un livello di rischio stabile. L’attività B2B ha registrato dinamiche positive grazie all’e-commerce (+46%), all’avvio di Agos Renting per il noleggio a lungo termine e all’ampliamento dei servizi per finanziare soluzioni sostenibili.

La solidità patrimoniale è stata ulteriormente rafforzata dalla prima operazione di cartolarizzazione Cash SRT su circa 1 miliardo di euro di crediti performing, mentre il nuovo programma AgosX ha lanciato una piattaforma IT completamente su cloud, destinata a migliorare l’esperienza dei clienti e rendere i processi più efficienti e integrati.

Agos ha inoltre confermato l’attenzione al valore sociale e al benessere dei collaboratori: per il terzo anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento Great Place to Work, la Certificazione di Genere con 92 punti su 100, ha inaugurato una nuova sede a Lucca con spazi innovativi e sostenibili e ha rafforzato le politiche di supporto ai caregiver.

Il 2025 conferma così Agos come un attore chiave del credito al consumo, capace di coniugare crescita economica, innovazione e responsabilità sociale.