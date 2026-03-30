Agos rilancia le cartolarizzazioni in Europa con Sunrise 2026-1

Milano, 30 marzo 2026 – Agos, partecipata per il 61% da Crédit Agricole e per il 39% da Banco BPM, ha completato con successo Sunrise 2026-1, seconda operazione SRT (Significant Risk Transfer) del 2026 e 29ª del Programma Sunrise. L’emissione ha coinvolto un portafoglio di crediti al consumo performing, con titoli asset-backed per circa 1,2 miliardi di euro: oltre 930 milioni di Classe Senior AAA e quasi 300 milioni di tranche mezzanine.

La domanda degli investitori europei è stata ampia e diversificata, fino a 5 volte l’offerta per le tranche mezzanine, permettendo un miglioramento del pricing e il rilascio di oltre 700 milioni di RWA. Hanno partecipato circa 40 investitori, tra asset manager (63%) e banche (37%), provenienti da Benelux, Francia, Italia, Regno Unito, Germania e Austria.

“Il successo di Sunrise 2026-1 conferma il riconoscimento internazionale di Agos e la solidità della nostra piattaforma di cartolarizzazioni costruita in oltre vent’anni di mercato europeo degli ABS,” commenta Giorgio Sopranzi, CFO di Agos.