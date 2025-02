Agribusiness in Friuli Venezia Giulia: prospettive e strategie per il 2025

Il futuro del settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia sarà al centro dell’Evento Agribusiness, in programma il 20 febbraio 2025 presso l’Hotel Là di Moret di Udine. L’iniziativa, promossa da CiviBank, riunirà esperti e istituzioni per discutere scenari, misure e strumenti a supporto del comparto.

Dopo i saluti di apertura della Presidente Alberta Gervasio e del Direttore Generale Luca Cristoforetti, interverranno relatori di spicco come Denis Pantini, esperto di agrifood e wine market di Nomisma, e rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia, che illustreranno le opportunità offerte dalla programmazione Csr 2023-2027 e dalla Legge 80 per il finanziamento all’agricoltura.

L’evento offrirà un’analisi approfondita sui trend di consumo alimentare, il posizionamento competitivo dell’agroalimentare friulano e le performance dei settori trainanti, vino e zootecnia. Per partecipare è richiesta conferma entro il 13 febbraio 2025 all’indirizzo [email protected].