Agricoltori, aggiornato l’accordo sugli espropri

E’ stato rinnovato e aggiornato l’accordo con le organizzazioni di categoria degli agricoltori sulle procedure espropriative nei lavori del Consorzio di bonifica pianura friulana. La mediazione e il confronto fra le parti interessate garantisce una positiva e tempestiva conclusione dei procedimenti di acquisizione degli immobili secondo criteri di equità e trasparenza, contenendo e riducendo al minimo l’eventuale contenzioso tra espropriante ed espropriato. “E’ una conferma della collaborazione in atto con le organizzazioni datoriali del mondo agricolo – commenta la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti -, la volontà comune è di tutelare la attività agricola e salvaguardia dei redditi e della produzione del comparto”.

Il documento firmato da Consorzio bonifica pianura friulana, Federazione Coldiretti Udine, Confederazione italiana agricoltori Udine, Confagricoltura Udine e Copragri FVG, oltre a favorire un proficuo rapporto di collaborazione, stabilisce criteri unitari da applicare per ogni tipologia di opera infrastrutturale, dalle procedure per la definizione dell’acquisizione in via bonaria degli immobili alla valutazione degli indennizzi.

“La procedura condivisa – evidenzia il direttore tecnico Stefano Bongiovanni – rende più agevole la fase esecutiva dei numerosi lavori che il Consorzio realizza nel territorio, perché consente per tutti i soggetti interessati di contare su regole e tempistiche certe anche per quanto riguarda la liquidazione delle indennità. E’ stato, inoltre, inserita nell’accordo una precisa disposizione che regola le indennità di espropriazione per aree con culture specializzate a vigneto e a frutteto, stante la programmazione consortile che prevede la prossima realizzazione di invasi per l’irrigazione di culture di pregio”.

“La collaborazione con le organizzazioni del mondo agricolo – conclude la presidente – costituisce un presupposto imprescindibile per un’efficace azione consortile sul territorio. La realizzazione condivisa delle opere connota l’azione del Consorzio, che con la sua attività irrigua si pone al servizio delle aziende e dell’economia, non solo agricola, del territorio”.