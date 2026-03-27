Agricoltura, 2,75 milioni per la zootecnia

“Con i quattro bandi del Programma Valore Agricoltura 2026 la Regione destina 2 milioni e 750mila euro al settore zootecnico per sostenere investimenti mirati, innovazione produttiva e tecnologica, transizione energetica, qualità delle condizioni di lavoro, benessere animale e valorizzazione dei compendi malghivi”.

Sono i contenuti dei provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, nell’ambito del Programma Valore Agricoltura 2026 previsto dalla legge di Stabilità regionale 2025 per rafforzare competitività, redditività e sostenibilità ambientale delle imprese agricole.

Le misure approvate riguardano il sostegno agli investimenti delle imprese attive nell’allevamento di bovini o bufalini da latte, una linea riservata ai giovani agricoltori dello stesso comparto, gli investimenti nelle imprese attive nell’allevamento di ovini o caprini da latte e l’efficientamento strutturale e produttivo dei compendi malghivi.

La dotazione iniziale è pari a 1 milione e 300mila euro per il comparto bovino e bufalino da latte, 350mila euro per i giovani agricoltori dello stesso settore, 750mila euro per il comparto ovino e caprino da latte e 350mila euro per i compendi malghivi.

I bandi sostengono spese per immobili, strutture produttive, impianti, macchinari e attrezzature, con interventi orientati anche all’automazione, al benessere animale e, per il comparto ovino e caprino da latte, alla trasformazione del latte prodotto.

Una misura specifica è riservata ai giovani agricoltori, mentre quella dedicata ai compendi malghivi è aperta a soggetti pubblici e privati. Per la linea riferita alle imprese attive nell’allevamento di bovini o bufalini da latte è inoltre prevista l’ammissione delle imprese escluse dal bando analogo del Programma Valore Agricoltura 2025, mentre restano escluse quelle già finanziate nel 2025.

Le intensità di aiuto variano dal 50 al 60 per cento per le misure rivolte alle imprese zootecniche e arrivano all’80 per cento nel caso dei compendi malghivi. Per le linee dedicate ai giovani agricoltori del comparto bovino e bufalino e ai compendi malghivi è prevista anche la possibilità di richiedere un anticipo fino all’80 per cento del contributo. Le soglie minime di spesa vanno da 50mila a 250mila euro in relazione alla tipologia di intervento.

La deliberazione quadro del Programma Valore Agricoltura 2026 prevede inoltre che eventuali ulteriori risorse possano essere utilizzate sia per finanziare le linee già individuate sia per attivarne di nuove.