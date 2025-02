Agricoltura: bando da 1,5 mln per sostenere la frutticoltura

“Con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro la Regione intende sostenere il settore della frutticoltura locale, sia attraverso un aumento delle superfici coltivate, sia attraverso la realizzazione di nuovi impianti con nuove specie anche più pregiate. Così crediamo di intercettare meglio le richieste del mercato che in questo settore ha ancora ampi margini di crescita e di remunerazione per le imprese agricole”. Così l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier ha illustrato gli obiettivi di un bando, approvato oggi dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, con cui vengono concessi aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle Pmi con unità operativa in regione e attive nella produzione agricola primaria.

“Rispetto al bando 2024 – ha specificato l’assessore – sono state introdotte diverse novità. Il limite massimo per azienda è stato innalzato a 300mila euro; sono stati introdotti al sostegno gli impianti di ciliegio, castagno, noce e nocciolo, ed è stato aumentato a 60mila euro per ettaro il costo massimo ammesso per kiwi rosso e giallo, rispetto ai 50mila euro precedenti”. La dotazione complessiva è di 1,5 milioni di euro. Sono ammesse a contributo le specie actinidia, melo, pero, ciliegio, olivo, pesco, castagno, nocciolo e noce con una superficie dell’impianto, per ogni specie ammessa, pari ad almeno un ettaro e realizzato su terreni in proprietà o condotti in affitto. La spesa massima ammissibile per singola domanda è pari a 300mila euro, con dei limiti minimi e massimi definiti per ciascuna tipologia arborea e per ettaro. L’aiuto è concesso in percentuale sulla spesa ammissibile, nella misura del 60 per cento se giovani agricoltori e del 40 per cento negli altri casi. Una volta pubblico il bando, le domande potranno essere presentate via pec all’ispettorato agricoltura entro il 31 marzo, compilando i modelli che saranno reperibili sul sito della Regione. Con il bando 2024 sono state finanziate 31 domande per la realizzazione di circa 76 ettari, così suddivisi: 25 ettari di actinidia; 28 di melo; 18 di olivo; 3 di pero; 3 di pesco.