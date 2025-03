Agricoltura: nell’ultimo anno calo imprese ma più occupati

“Nell’ultimo anno il comparto dell’agricoltura della regione ha segnato un calo nel numero delle imprese, ma rimane invariato il dato sugli ettari di terreno lavorati. Ciò significa che il sistema agricolo si sta concentrando su un minor numero di realtà imprenditoriali che sono però più strutturate. Inoltre, emerge un dato positivo sull’incremento del numero di lavoratori dipendenti e di addetti del settore primario”. Lo ha detto ieri pomeriggio l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando, nella sede della Regione a Udine, al “Focus Agricoltura”.

Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato rappresentanze delle associazioni di categoria del mondo dell’agricoltura e della zootecnia – sono stati presentati i due rapporti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa Fvg) riguardanti le “Prime valutazioni 2024 sull’andamento del settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia” e la “Produzione di latte vaccino in Friuli Venezia Giulia”. L’assessore ha poi sottolineato alcuni aspetti legati alle produzioni agricole. “Il dossier relativo all’anno scorso – ha precisato Zannier – mostra un calo produttivo generalizzato che riguarda tutti i settori e le tipologie di prodotti, ciò è dovuto in particolare alle condizioni climatiche sfavorevoli che hanno visto una primavera particolarmente piovosa e un’estate molto calda. Ciò ha comportato delle difficoltà nelle produzioni, spesso anche laddove vi sono efficienti sistemi di irrigazione. A fronte di questo – ha evidenziato l’assessore – i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre i costi hanno subito delle impennate. Ciò comporta inevitabilmente un calo della marginalità economica per le aziende”. Rispetto alle prospettive future del comparto, l’esponente della Giunta mostra un cauto ottimismo. “L’agricoltura non soffre di mancanza di mercati, ma di prezzi non adeguati ai costi di produzione – è la constatazione dell’assessore -. Ma è l’unico comparto che continuerà a essere centrale, poiché dando risposta al primario bisogno dell’alimentazione non potrà avere una sostituzione. Per contro – ha osservato ancora Zannier – i complessi nuovi scenari geopolitici e di incertezza economica potrebbero finalmente riportare all’attenzione la necessità di una produzione agricola regionale, nazionale ed europea, tale da soddisfare eventuali cali nella disponibilità economica per acquisire beni provenienti da altri mercati”.

Relativamente al settore della produzione lattiero-casearia, l’assessore ha evidenziato: “La produzione di latte vaccino in Friuli Venezia conferma un trend consolidato: calo delle imprese, calo produttivo e un prezzo che è in lieve aumento. Ma anche in quest’ambito si sconta un forte aumento dei costi di produzione. L’unica strada per gestire questa situazione – è convinto l’assessore – è quella di valorizzare i prodotti tenendo conto che il latte regionale, in gran parte, finisce nelle produzioni Dop locali e nella trasformazione regionale. Più le filiere regionali riescono ad avere marginalità e migliore sarà il risultato per i nostri allevamenti”. I dossier che fotografano l’andamento del comparto agricolo e del settore della produzione del latte nell’anno 2024 – elaborati dal Servizio statistica agraria e coordinamento delle attività nel settore dello sviluppo rurale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – sono stati illustrati dai tecnici e dai vertici dell’Ersa agli operatori del comparto agricolo e ai funzionari dell’Amministrazione regionale del settore agricoltura. I rapporti si potranno consultare e scaricare nelle apposite sezioni del sito di Ersa (www.ersa.fvg.it).