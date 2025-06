Agricoltura: oltre 2,4 mln per promozione vini all’estero

“Con l’approvazione della delibera di Giunta e l’apertura del bando regionale, mettiamo a disposizione delle imprese vitivinicole del Friuli Venezia Giulia oltre 2,4 milioni di euro per rafforzare la presenza dei nostri vini Dop e Igp nei mercati dei Paesi extra Ue. Si tratta di un’opportunità concreta per valorizzare la qualità e l’identità delle nostre produzioni e consolidare la competitività del comparto a livello internazionale”. Così l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier annuncia l’attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste relative alla misura di Promozione sui mercati dei Paesi terzi prevista dall’Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

Per la campagna vitivinicola 2025, il Friuli Venezia Giulia dispone di 2.430.340 euro, destinati al cofinanziamento di progetti che puntino alla promozione dei vini a denominazione di origine protetta (Dop) o a indicazione geografica protetta (Igp). “Il settore vitivinicolo – ha aggiunto Zannier – rappresenta un asset strategico per l’economia agricola regionale e questa misura di sostegno, che consente di finanziare azioni di informazione e promozione, è uno strumento fondamentale per supportare le imprese nella penetrazione commerciale all’estero, in particolare in mercati ad alto potenziale ma altamente competitivi”. Il bando rimarrà aperto fino al 31 luglio 2025.

Le domande devono pervenire tramite servizio “Promozione vino Paesi terzi – Masaf”, presente sul portale Sian (https://www.sian.it/portale/). Per la campagna 2025-2026 è ammessa la presentazione di soli progetti della durata di dodici mesi. Gli importi massimi del contributo non possono eccedere, per i progetti regionali, i seguenti i limiti: 350mila euro (progetto con un solo partecipante), 500mila euro (progetto da due e dieci partecipanti), 700mila euro (progetto da 11 a 30 partecipanti), 750mila euro (progetto con più di 30 partecipanti). Per i progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia l’importo massimo di contributo pubblico non può comunque eccedere i 350mila euro per progetto se con due partecipanti e i 500mila euro per progetto se con più di due partecipanti. Per il finanziamento dei progetti multiregionali vengono riservati 400mila euro, equamente divisi tra i progetti nei quali la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila e i progetti con capofila un’altra Regione, con possibilità di compensare tra loro le due tipologie qualora le risorse dovessero risultare insufficienti. La percentuale massima di contribuzione è pari al 50 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto.