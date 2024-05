Agricoltura: Regione, margini di sviluppo per frutticolo Fvg

Quello frutticolo è un settore che in regione, pur non disponendo di superfici significativamente rilevanti, registra delle produzioni importanti, in particolare di mele e kiwi, con concreti margini di sviluppo per il futuro.

Questo il concetto espresso oggi a Rimini dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche che ha partecipato a Macfrut 2024, la più grande fiera nazionale sul mondo della frutta, con approfondimenti sui temi della produzione, lavorazione, trasformazione e le tecnologie correlate. Tra i cluster regionali presenti, anche quello del Friuli Venezia Giulia.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, l’obiettivo della partecipazione a Macfrut è quello di intercettare quali saranno le tendenze dei produttori in un ambito in cui anche le aziende regionali ricoprono un ruolo da protagoniste.

Proprio dai confronti di questa ‘tre giorni’ di fiera, come ha sottolineato l’assessore, è emersa la necessità di una coesione a livello nazionale tra i produttori, al fine di poter condividere informazioni e innovazioni, nell’ottica di riuscire a elaborare strategie per allargare la parte di mercato occupata dalle produzioni italiane.

Questa obiettivo, che di fatto per quel che riguarda il Friuli Venezia Giulia è già conseguito nella collaborazione con le regioni contermini, va raggiunto affinché alla qualità dei prodotti si associ anche una maggiore competitività di tutto il sistema frutticolo nazionale.