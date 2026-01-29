  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 29 Gennaio 2026
Economia

Agricoltura: su soia e mercati servono strategie condivise

L'assessore Zannier è intervenuto ieri alla conferenza "La soia in Friuli Venezia Giulia. Mercati, storia, prospettive"
Redazione
Autore: Redazione

"Per rilevanza e dimensione, la soia è una coltura che deve essere letta dentro un quadro più ampio di evoluzione delle superfici agricole regionali. A fronte della contrazione di colture storicamente prevalenti come il mais, lo spazio che si libera viene occupato anche dalla soia, mantenendo sostanzialmente stabile la superficie agricola utilizzata, pari a circa 130 mila ettari. Iniziano tuttavia a emergere segnali di riduzione delle superfici coltivate: una situazione che merita attenzione". Sono le parole dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, intervenuto ieri a Basiliano alla conferenza "La soia in Friuli Venezia Giulia. Mercati, storia, prospettive", promossa dal Consorzio Agrario Friuli Venezia Giulia. L'assessore ha sottolineato come gli equilibri di mercato siano sempre più complessi e difficilmente riconducibili a trend numerici univoci, evidenziando che "le dinamiche degli stessi esulano dalle possibilità gestionali dirette delle amministrazioni e trovano il loro riferimento nelle politiche comunitarie, che hanno una direzione chiara e definita". Zannier ha quindi posto l'attenzione su un nodo centrale per l'agricoltura regionale: la capacità di valorizzare la produzione.

"La domanda fondamentale riguarda la destinazione della nostra produzione agricola e i soggetti in grado di valorizzarla, garantendo la migliore remunerazione possibile all'interno di mercati con regole precise. Da qui nasce la necessità di costruire strategie di interazione tra i diversi attori, per aggregare volumi e raggiungere mercati altrimenti difficilmente accessibili". L'assessore ha infine evidenziato l'importanza di colmare eventuali "tasselli mancanti" nella filiera, affinché possano essere costruite condizioni capaci di generare reddito per i produttori, ricordando che "non può essere il singolo imprenditore agricolo a sostenere l'intero processo ma nemmeno l'ente pubblico può sopperire a una iniziativa prettamente imprenditoriale".

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

