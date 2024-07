Agricoltura urbana per città più sostenibili, coinvolta una azienda friulana

AREA, PMI innovativa del Friuli, annuncia il lancio del sito web del progetto europeo Feed4Food: www.feed4food.eu. In qualità di unico partner italiano e responsabile della comunicazione per Feed4Food, AREA collabora a questo progetto internazionale per trasformare l’agricoltura urbana, rendendola altamente tecnologica, sostenibile, inclusiva e in grado di resistere ai cambiamenti climatici. Questo rappresenta un passo significativo nella creazione di spazi alimentari urbani sostenibili in tutta Europa. Attraverso un’efficace comunicazione scientifica, AREA supporta il progetto con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali, comunicare i risultati scientifici e le best practices tra gli amministratori locali e ricercatori, per promuovere una transizione urbana sostenibile e inclusiva.

Feed4Food si impegna a promuovere pratiche rigenerative e la produzione alimentare in contesto urbano grazie alla collaborazione di partner provenienti da cinque Paesi europei, tra cui università, laboratori scientifici e associazioni non governative. Il progetto è iniziato a gennaio 2024 e durerà 3 anni, sotto la direzione della responsabile di progetto, la Dott.ssa Lia van Wesenbeeck, Professore Associato di Economia dello Sviluppo presso la Vrije Universiteit Amsterdam e Direttore del Centro di Studi Alimentari Mondiali di Amsterdam.

“Tramite Feed4Food lavoriamo attivamente alla transizione verso l’agricoltura urbana sostenibile – ha commentato Adriano Mauro CEO e fondatore di AREA – e nei prossimi tre anni abbiamo l’opportunità di contribuire realmente a una transizione verde e a uno sviluppo tecnologico in grado di migliorare le condizioni socio-economiche di quattro città europee – Bucarest (Romania), Danzica (Polonia), Drama (Grecia) e Strovolos (Cipro). A tal fine stiamo costruendo degli spazi innovativi, i cosiddetti Living Labs, che verranno utilizzati per creare e testare modelli di produzione e trasformazione alimentare urbana, come orti sociali, fattorie urbane e giardini comunitari. I Living Labs permetteranno di sviluppare e analizzare modelli di sostenibilità in diversi contesti economici, sociali e climatici. In virtù delle nuove tecnologie e dell’uso di data system per la raccolta e l’analisi dei dati, l’agricoltura urbana può offrire oggi benefici sociali, ambientali ed economici, rappresentando una strategia sostenibile per le amministrazioni pubbliche. È, inoltre, in grado, di creare una rete di verde produttivo, integrata nella città, replicabile e questo è fonte di potenziale valore per altre amministrazioni pubbliche, anche nella nostra regione.

“Il progetto è nel DNA di AREA. Da molti anni, infatti – prosegue Mauro – la nostra azienda è impegnata attivamente in diversi progetti internazionali relativi a innovazione, ricerca, sostenibilità, e formazione professionale, grazie a un profondo know-how di ricerca e formazione in Europa e in Africa.”

“Siamo molto orgogliosi di rappresentare la nostra Regione all’interno di questo prestigioso team internazionale e di partecipare attivamente alla transizione urbana – ha concluso Mauro –

Il nostro contributo al progetto Feed4Food rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di agricoltura urbana di alta tecnologia, sostenibile e innovativo, dimostrando il nostro concreto impegno a supporto della ricerca, dell’innovazione e della formazione.