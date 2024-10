Agricoltura: Zannier, 200mila euro a Pmi per manutenzione irrigatori

La Regione concederà contributi pari a 200mila euro alle piccole medie imprese agricole del Friuli Venezia Giulia con le quali compiere interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione ad aspersione ormai vetusti, installati prima del 1990. Lo ha deciso la Giunta approvando nel corso della riunione odierna una specifica delibera su proposta dell’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier.

Con il provvedimento licenziato è stato dato il via libera al bando contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi; sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 per aspersori fissi, giunti e tubature metalliche o fibrocemento e saracinesche. Il contributo è concesso nella misura del 60 per cento e non può superare i 25mila euro per beneficiario. La spesa massima ammissibile per ettaro è pari a 8mila euro. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentate dell’impresa, vanno presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso dalle 00.00 del 15 ottobre 2024 alle 24 del 15 novembre 2024, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec [email protected], utilizzando il modello presente sul sito web della Regione e allegando la documentazione richiesta.

“Seppur la Regione sia sempre più orientata ad andare verso l’alta efficienza nell’irrigazione e quindi all’utilizzo di sistemi a bassi volumi – spiega Zannier – in una determinata area del Friuli Venezia Giulia individuata attraverso lo studio dei Consorzi di bonifica questi impianti ad aspersione sono ancora oggi necessari; infatti, da un lato garantiscono l’irrigazione delle colture e, dall’altro, consentono di ‘ ricaricare’ naturalmente le falde. Per cui solo nelle zone individuate ha senso sostenere le manutenzioni straordinarie in quanto consentono il funzionamento di questi impianti che avranno comunque una vita utile ancora prolungata nel tempo e ad avere una valenza anche sotto il profilo naturale”.