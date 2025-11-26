Agricoltura: Zannier, da Irrigavit gestione più sostenibile dell’acqua

“Il progetto Interreg Irrigavit ci restituisce risultati di straordinario interesse che ci consentono di applicare in vigneto un approccio scientifico all’irrigazione di precisione, per un uso più consapevole della risorsa idrica”. L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, è intervenuto questa mattina a Corno di Rosazzo per portare l’apprezzamento della Regione Friuli Venezia Giulia al convegno dedicato alla presentazione dei risultati di Irrigavit, il progetto transfrontaliero Interreg Italia-Slovenia che ha sviluppato nuove strategie per una gestione più resiliente e sostenibile del suolo e delle risorse idriche nei vigneti dei Colli Orientali e del Brda.

“Monitorare con continuità parametri fisici e fisiologici della pianta consente di definire linee guida chiare per un uso dell’acqua più efficiente, capace di garantire minor consumo e massima efficacia. Una pianificazione attenta, basata su dati e conoscenza, offre ai produttori certezze sugli interventi da compiere e permette di ottenere produzioni di qualità in linea con le aspettative del mercato, valorizzando nel contempo le nuove tecnologie e migliorando l’efficienza complessiva nell’uso della risorsa idrica”, ha evidenziato l’assessore. Nel corso della mattinata sono stati presentati i principali risultati del progetto: l’applicazione del potenziale idrico fogliare per valutare lo stato idrico della vite e determinare l’irrigazione di soccorso; modelli di gestione idrica basati sulle fasi fenologiche per ottimizzare resa e qualità; pratiche di inerbimento e sovescio per migliorare la fertilità del suolo, la ritenzione idrica e ridurre l’erosione. Un ruolo centrale è stato svolto anche dagli strumenti digitali, dalle tecnologie di monitoraggio remoto, dalle piattaforme Gis e dai sistemi Dss, che hanno supportato l’analisi e la gestione dei dati.

La formazione ha coinvolto oltre 400 operatori, tra viticoltori, tecnici, studenti e ricercatori, mentre i partner del progetto hanno siglato un accordo di cooperazione per adottare linee guida comuni a livello transfrontaliero. I lavori proseguiranno domani, a Villa Vipolže (Brda), con una tavola rotonda dedicata agli effetti degli eventi climatici estremi sulla viticoltura. Il progetto, biennale, ha coinvolto ricercatori, consorzi vitivinicoli e istituzioni dei sei partner di Italia e Slovenia: oltre alla Regione, l’Università di Udine, il Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, il Kmetijski Inštitut Slovenije, il Geodetski Inštitut Slovenije, e il RRA Severne Primorske di Nova Gorica, oltre ai partner associati come l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa), l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa), Veneto Agricoltura, l’area tecnico ambientale del Consorzio tutela prosecco doc, l’Università degli studi di Padova, il Consorzio Brda, l’agenzia regionale dello sviluppo di Podravje – Maribor, la Regione di coesione Slovenia Orientale, il Centro di supporto alle imprese per lo sviluppo di tecnologie verdi e un supporto speciale da parte del Ministero dell’agricoltura, delle foreste e dell’alimentazione della Slovenia.