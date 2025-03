Agricoltura, Zannier: “Necessaria sburocratizzazione comparto”

“L’eccessiva burocrazia che regola la gestione del sistema agricolo è controproducente rispetto all’obiettivo di sostenere e valorizzare il comparto. È necessario ridurre sensibilmente le pratiche amministrative, restituire alle regioni la competenza primaria in materia agricola – principio che la Costituzione stessa garantisce – e superare la regolamentazione europea che le vede relegate a una posizione da comprimarie”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a margine della conferenza “L’agricoltura è” a cui ha preso parte oggi a Roma. L’iniziativa è stata organizzata in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, con lo scopo di mettere in luce l’importanza del settore primario nelle politiche dell’Unione europea, alla presenza del commissario europeo per l’agricoltura e l’alimentazione Christophe Hansen. Sono state coinvolte le Regioni, le associazioni di categoria, enti e aziende pubbliche con l’intento di presentare le migliori espressioni dell’agricoltura italiana e una visione globale del comparto.

“Il commissario europeo – ha sottolineato Zannier – ha dimostrato di comprendere le esigenze del nostro sistema agricolo, uscendo da visioni ideologiche, e di voler riportare l’agricoltura al centro delle politiche comunitarie riconoscendone il ruolo strategico per la collettività”.

L’assessore ha successivamente visitato lo spazio espositivo del Friuli Venezia Giulia nel “Villaggio agricoltura” allestito per l’occasione. Al suo interno sono state presentate alcune delle eccellenze regionali tra cui il Formaggio montasio Dop, il Prosciutto di San Daniele Dop e i vini delle Doc e Docg.