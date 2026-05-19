Agrifood Fvg approva bilancio e piano 2026: oltre mille imprese coinvolte nel marchio “Io Sono Fvg”

Oltre mille imprese coinvolte nel marchio regionale “Io Sono Fvg”, otto progetti di ricerca finanziati con fondi europei, il coordinamento del Cluster agroalimentare regionale e il sostegno alla nascita di tre Distretti del Cibo. Sono alcuni dei numeri presentati dalla Fondazione Agrifood Fvg durante l’assemblea ospitata al castello di Colloredo di Monte Albano, che ha approvato il bilancio 2025 e il programma delle attività per il 2026.

A quattro anni dalla nascita, la Fondazione conta dieci soci fondatori – Regione e nove istituti di credito locali – oltre a 35 soci istituzionali e 38 sostenitori, consolidando il proprio ruolo di supporto al settore agroalimentare regionale. Tra le attività avviate figurano progetti sulla bioeconomia del bosco, la sostenibilità della ristorazione collettiva e un maltificio dedicato ai microbirrifici locali.

Sul fronte europeo, Agrifood Fvg ha ottenuto quasi 2 milioni di euro per otto progetti finanziati da programmi come Interreg e Horizon. Intanto proseguono le attività legate al marchio “Io Sono Fvg”, con verifiche sui concessionari, percorsi formativi e una nuova piattaforma digitale dedicata ai parametri Esg.

“Dobbiamo superare il concetto di singole filiere e lavorare su catene del valore integrate capaci di affrontare le sfide del futuro”, ha spiegato il presidente Pier Giorgio Sturlese.