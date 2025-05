Agroalimentare: Zannier, rafforzare legami con istituzioni in Brasile

“Il dialogo con le istituzioni italiane in Brasile è stato estremamente proficuo e conferma l’interesse reciproco a rafforzare i legami economici e culturali tra il Friuli Venezia Giulia e il Paese sudamericano. Si è discusso dei profondi legami che caratterizzano le nostre comunità e delle future opportunità di collaborazione che si potranno intraprendere. La nostra presenza a Wine South America 2025, con una delegazione istituzionale e di produttori vitivinicoli regionali, vuole essere un segnale concreto della volontà di internazionalizzare le eccellenze friulane e aprire nuovi sbocchi sui mercati esteri”.

In occasione della missione istituzionale in Brasile per la partecipazione alla manifestazione internazionale Wine South America 2025 e una serie di altre iniziative a Bento Goncalves, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier – all’evento “Incontro con Bacco”, organizzato proprio dal Consolato italiano in occasione del 150esimo anniversario dell’inizio dell’emigrazione italiana verso il Brasile, iniziata nel 1875 con l’arrivo di gruppi di italiani (in particolare friulani, veneti e trentini) nel Rio Grande do Sul – ha incontrato, oltre al console generale a Porto Alegre Valerio Caruso anche l’Ambasciatore d’Italia in Brasile Alessandro Cortese. Durante i colloqui sono stati approfonditi i possibili strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese regionali, con l’obiettivo di promuovere il vino e i prodotti agroalimentari come elementi identitari del territorio. “Sono state analizzate – ha spiegato l’assessore – in particolare le strategie per accompagnare e supportare le aziende friulane dell’agroalimentare nei processi di consolidamento e crescita nel mercato sudamericano. Ringrazio ambasciatore e console per creare molte opportunità di incontro con il sistema produttivo brasiliano che potranno consentirci di capire meglio come promuovere i prodotti del Friuli Venezia Giulia in un grande mercato, in particolare di quelle produzioni che non sono in diretta “concorrenza” con le produzioni brasiliane”.

In precedenza, Zannier aveva incontrato anche Diogo Siqueira, sindaco di Bento Goncalves, considerata la “capitale” vitivinicola del Brasile. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sulle prospettive di collaborazione tra due territori a forte vocazione vitivinicola, con l’obiettivo condiviso di creare nuove sinergie e opportunità di scambio. “La nostra regione e la comunità di Bento Goncalves – ha sostenuto l’assessore – presentano caratteristiche piuttosto simili, anche se il nostro comparto vitivinicolo si caratterizza per una storia più radicata e profonda rispetto a quella più recente, ma molto vivace e in crescita, della comunità del Sud del Brasile. Proprio per questo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo regionale – il confronto con l’amministrazione di Bento Gonçalves apre interessanti scenari per sviluppare rapporti diretti tra i nostri produttori e il mercato brasiliano. La partecipazione alla Fiera Wine South America è il primo passo di un percorso che vogliamo costruire in modo strutturato, per favorire l’internazionalizzazione delle eccellenze vitivinicole del Friuli Venezia Giulia”.