L’AI entra nei campi e nella zootecnia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Droni che riconoscono malattie delle colture, sensori che regolano l’irrigazione in tempo reale e collari intelligenti che monitorano la salute del bestiame: sono solo alcuni degli esempi con cui oggi l’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro nei campi e nel settore dell’allevamento. Di questo si è discusso oggi a Udine, nella sede di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, durante l’incontro intergenerazionale “Intelligenza Artificiale. Parliamone!”, che ha riunito giovani, donne e agricoltori senior per un confronto sulle nuove frontiere del settore primario, quello agricolo e della zootecnia.

A illustrare le potenzialità di una tecnologia nuova e da utilizzare a proprio favore è stato il ceo di infoFACTORY e docente universitario Paolo Omero.

La vera sfida, ha sottolineato, è trasformare l’innovazione in un vantaggio competitivo concreto per l’agroalimentare friulano.