Ai commercianti di Maniago consegnato il Kit dedicato al welfare promosso dal Nip

Un kit completo di tutti gli strumenti per effettuare un’ottima comunicazione dell’offerta di Welfare destinato ai cittadini di Maniago e dintorni che lavorano nelle zone industriali seguite dal NIP – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone è stato consegnato ai commercianti in occasione dell’evento “Welfare Kick off” ospitato all’Eurohotel Palace di Maniago. Presenti una cinquantina di commercianti ai quali è stato consegnato in una borsa il kit (comprendente espositore, adesivi e grafiche pronte da personalizzare per comunicazione su web e social) dedicato a tutte le attività di “Welfare e valori per il territorio”, il progetto promosso dal NIP con il sostegno del Comune di Maniago, Confcommercio, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 360 banca FVG (ex Friulovest). Partenza ufficiale a settembre, ma già ora le aziende aderenti hanno “caricato” 200 mila euro di potenziali acquisti dei propri dipendenti a favore dei negozi locali (e 25 commercianti hanno già ricevute i primi pagamenti con il credito welfare). Presenti insieme a Renato Piazza, presidente Nip il sindaco di Maniago Umberto Scarabello e Flavio Rosolen presidente Ascom mandamento Maniago, nonché i consiglieri regionale Andrea Carli e Markus Maurmair.

“Con questo evento – commenta Saverio Maisto direttore del NIP – abbiamo voluto dare seguito al progetto dopo la prima fase dedicata alle aziende. In ogni passaggio progettuale cercheremo infatti di coinvolgere, pensando anche a delle offerte dedicate). Questo è l’anno zero, i veri risultati li aspettiamo per il 2024 ma ci sono già interessanti segnali, tanto più che mancano ancora i premi produzioni che si quantificheranno tra qualche mese. Siamo convinti che il welfare sia un elemento che coinvolga tutto il territorio, creando unione nella comunità: non solo aziende e loro dipendenti ma anche gli esponenti del commercio locale, per il quale è stata pensata tale sezione specifica del progetto in modo da ravvivarlo e renderlo pronto nel rispondere alle moderne sfide del mercato“.

Nel concreto i dipendenti delle aziende ricevono dei buoni digitali che possono essere spesi nei negozi. “Le aziende aderenti – aggiunge Maisto -, infatti, metteranno a disposizione dei propri dipendenti veri e propri crediti welfare con cui essi potranno, tramite una app di facile utilizzo, compiere acquisti di beni o accedere a servizi e/o visite sanitarie private in negozi ed esercenti che aderiscono al progetto. L’obiettivo è generare un circolo virtuoso per l’intero territorio Maniaghese con acquisti di filiera corta che, inoltre, saranno utili per consumi maggiormente sostenibili a livello ambientale”.

Il progetto di Welfare Territoriale – primo in Italia – partendo dall’ascolto di imprese, dipendenti ed esercenti, punta ad incrementare il benessere in azienda e nel territorio con una piattaforma digitale territoriale scalabile, nonché a far crescere il commercio di zona.

(Foto: Nip Maniago)