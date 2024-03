AICCRE FVG sempre ai vertici nazionali per progetti di formazione europea per i Comuni

È stata un importante trasferta a Napoli quella dei giorni scorsi per la Federazione dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) del Friuli Venezia Giulia. Nel capoluogo campano si è infatti tenuta la prima Assemblea dei Soci, presso lo Starhotel Terminus, nella quale il Presidente regionale e Vicepresidente vicario nazionale Franco Brussa ha tenuto la sua relazione sui progetti realizzati nell’estremo Nordest.

Insieme a lui, è intervenuto anche Daniele Del Bianco, Direttore dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, per illustrare le iniziative avviate. La Presidente Milena Bertani ed il Segretario Oreste Ciasullo hanno dato il benvenuto a tutti in una Assise che ha presentato i numerosi progetti a sostegno dei comuni attivati in questi mesi e delineato le linee politiche dell’Associazione per il 2024. Tra le autorità intervenute, c’era il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Tullio Ferrante.

Nel corso della sua relazione, Brussa ha ricordato il lavoro portato avanti con l’European Academy Programme e i suoi corsi: Eloge e Leadership Academy Program (Lap). Il primo riguarda il percorso di analisi e sviluppo dell’azione di governo dei Comuni per la promozione del Buon Governo, promosso dal Consiglio d’Europa; il secondo il corso di formazione-azione promosso dal Consiglio d’Europa per sindaci, assessori comunali e per consiglieri regionali.

Sono stati quindi spiegati i nuovi progetti per l’inizio del 2024: Digital Agora e la proposta Cerv – citizens-values ‘Up2eu’. Nel primo caso, l’azione pilota in Friuli Venezia Giulia mira a rafforzare la democrazia digitale nelle aree interne della regione, con focus sulle scuole. Nel secondo, il progetto pilota ha riguardato la Slovenia con training alle associazioni della società civile e la creazione di un bando sui temi della promozione dei valori europei.

“Ancora una volta – ha sottolineato con soddisfazione Brussa – l’Aiccre del Fvg si pone quale riferimento nazionale per la formazione europea degli amministratori locali al punto che, non a caso, il Consiglio d’Europa prossimamente ospiterà una nostra delegazione di sindaci che verrà remiata per il lavoro svolto”