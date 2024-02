Aiuti affitti stranieri, incostituzionale chiedere più documenti

Per assegnare i contributi per gli affitti in Friuli Venezia Giulia “è incostituzionale chiedere documenti aggiuntivi ai soli stranieri”. Lo sottolinea l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, rendendo nota una sentenza della Corte Costituzionale, la 15/2024, depositata oggi. La Consulta, riporta nel dettaglio l’Asgi, “ha dichiarato incostituzionale l’art. 29, comma 1bis della legge regionale 1/2016, nella parte in cui prevede che i cittadini stranieri debbano presentare documenti aggiuntivi attestanti l’assenza di proprietà di alloggi nei paesi di origine e di provenienza, diversi e aggiuntivi rispetto a quelli che devono presentare i cittadini italiani”. Il riferimento è alla riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater varata dalla Regione Fvg . L’Asgi ricorda che “sono state innumerevoli le decisioni favorevoli da parte dei tribunali, già prima di questa sentenza, per coloro che hanno presentato ricorso contro la richiesta di documenti aggiuntivi per avere contributi regionali per pagare l’affitto (ad oggi almeno una ventina). A seguito di ciò, la Regione Fvg era stata obbligata a modificare il regolamento regionale, ma aveva comunque impugnato tutte le sentenze in appello e in Corte di Cassazione. Oggi tutti questi giudizi devono considerarsi definitivamente risolti”. La sentenza, osserva Asgi, “pur derivando da una causa nella quale si discuteva del solo ‘contributo affitti’, riguarda una norma che trova applicazione anche all’accesso all’abitazione che quindi già ora deve essere garantito in modo paritario a tutti gli stranieri”.