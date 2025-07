AKUIS di Tolmezzo vince il Red Dot Design Award

Stadia Quattro, l’ultima innovazione firmata dalla AKUIS di Tolmezzo, è stata premiata con il prestigioso Red Dot Award 2025 nella categoria Product Design, confermando ancora una volta la capacità dell’azienda friulana di coniugare tecnologia, sostenibilità e design. Il riconoscimento è stato annunciato ufficialmente nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi a Essen, in Germania, ieri sera 8 luglio, dove una giuria internazionale di esperti ha valutato migliaia di candidature provenienti da tutto il mondo.

Il Red Dot Design Award, uno dei premi più ambiti nel panorama globale del design, celebra ogni anno i prodotti che si distinguono per qualità progettuale, innovazione e impatto sull’esperienza utente. In questo contesto, Stadia Quattro è stata selezionata per la sua capacità di rivoluzionare l’allenamento personalizzato, offrendo una soluzione smart, accessibile, adatta sia agli ambienti professionali che domestici. Questa la dichiarazione della giuria: “STADIA QUATTRO combina tecnologia ed estetica a un livello elevato. La finitura nera lucida conferisce all’apparecchio un aspetto esclusivo.”

Stadia Quattro è una stazione di allenamento intelligente a cavi, dotata di motori elettromagnetici di ultima generazione che forniscono una resistenza fluida e costante fino a 100 kg, modulabile in tempo reale tramite l’app MyAkuis. Il design ergonomico, l’interfaccia intuitiva e il ridotto impatto ambientale hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria del premio.

Fondata nel 2018 a Tolmezzo in provincia di Udine da Alessandro Englaro (ingegnere aerospaziale) e Mattiarmando Chiavegato (architetto), AKUIS è oggi tra le aziende italiane più dinamiche nel campo del fitness e della riatletizzazione ad alta tecnologia. Con oltre 1.000 installazioni in tutto il mondo, di cui circa il 50% all’estero, l’azienda ha saputo esportare l’eccellenza del Made in Italy e Made in Friuli in contesti altamente competitivi.